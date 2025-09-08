Ουκρανία: Η μεγαλύτερη επίθεση της Μόσχας βυθίζει το Κίεβο στον τρόμο – Σε αδιέξοδο η διπλωματία της Δύσης, συγκλονιστικές μαρτυρίες

Η Μόσχα εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και δεκάδες θύματα, την ώρα που το πολιτικό και διπλωματικό σκηνικό γύρω από τον πόλεμο δείχνει να εισέρχεται σε μια νέα φάση με εντεινόμενες πιέσεις προς τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, η επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 4 άνθρωποι, μεταξύ αυτών κι ένα βρέφος, ενώ στο κέντρο του Κιέβου τυλίχθηκε στις φλόγες το κεντρικό κυβερνητικό κτίριο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «τέτοιες δολοφονίες τώρα, όταν η πραγματική διπλωματία θα μπορούσε να είχε αρχίσει εδώ και πολύ καιρό, είναι ένα εσκεμμένο έγκλημα και μια παράταση του πολέμου», απευθύνοντας νέα έκκληση προς τους συμμάχους για ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο ίδιος σημείωσε ότι υπήρξαν ζημιές και σε άλλες περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών στη Ζαπορίζια, το Κρίβιι Ριχ και την Οδησσό, καθώς και στις περιφέρειες Σούμι και Τσερνίχιβ.

«Έτσι ζούμε, από επίθεση σε επίθεση»

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters ανέφεραν ότι λίγο μετά την ανατολή του ήλιου, πυκνός καπνός υψωνόταν στον ουρανό από τον τελευταίο όροφο του κυβερνητικού κτιρίου στην ιστορική συνοικία Πετσέρσκιι.

Σε άλλες περιοχές του Κιέβου, πολυκατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ δεκάδες κάτοικοι τυλιγμένοι με κουβέρτες βγήκαν στους δρόμους για να δουν τα κατεστραμμένα σπίτια τους, την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες.

Κάτοικοι μιλώντας στο CNN περιέγραψαν την επίθεση ως την «πιο τρομακτική του πολέμου».

Η Γιούλια, κάτοικος της περιοχής, είπε ότι ξύπνησε από τις εκρήξεις που άφησαν σφυρίγματα στα αυτιά της ενώ το κτίριό της έτρεμε: «Όλοι νιώθουμε το ίδιο, όλοι τρέμουμε, όλοι ελπίζουμε ότι θα περάσει δίπλα και δεν θα μας χτυπήσει. Δεν νιώθουμε πια τίποτα, εκτός από θυμό».

Η Όλχα Μπιλιάσοβα, που ζει κοντά σε κτίριο που επλήγη, πρόσθεσε: «Σε όλα αυτά τα τέσσερα χρόνια πολέμου, ήταν η πρώτη φορά που ήταν εξαιρετικά τρομακτικό».

«Έτσι ζούμε, από επίθεση σε επίθεση, από χτύπημα σε χτύπημα», κατέληξε.

805 drones και 13 πύραυλοι

Η Ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιρίντενκο σημείωσε ότι για πρώτη φορά χτυπήθηκε το κεντρικό κυβερνητικό κτίριο, γεγονός με έντονο συμβολισμό, καθώς βρίσκεται σε μια από τις πιο καλά προστατευμένες περιοχές της πρωτεύουσας.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η ρωσική επίθεση στην κυβέρνηση του Κιέβου δείχνει «ξανά ότι η συνεχιζόμενη καθυστέρηση μιας ισχυρής αντίδρασης εναντίον του Πούτιν και οι προσπάθειες κατευνασμού του δεν είχαν κανένα νόημα».

Σύμφωνα με την ουκρανική αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε 805 drones και 13 πυραύλους, εκ των οποίων καταρρίφθηκαν 751 drones και τέσσερις πύραυλοι. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό drones που έχει χρησιμοποιήσει η Μόσχα από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Από την πλευρά της, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε, μέσω του πρακτορείου TASS, ότι τα πλήγματα είχαν στόχο το στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα και τις μεταφορικές υποδομές της Ουκρανίας, ενώ και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους.

Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι χτύπησε τον αγωγό πετρελαίου Druzhba στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας, προκαλώντας «εκτεταμένες πυρκαγιές», στο πλαίσιο της στρατηγικής του να πλήξει τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, που αποτελεί οικονομική ραχοκοκαλιά και πηγή χρηματοδότησης του πολέμου.

Το τέλος της διπλωματίας;

Η επίθεση ενίσχυσε τον απαισιόδοξο τόνο που κυριαρχεί τόσο στην Ουκρανία όσο και στους συμμάχους της, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να απορρίπτει τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, ενθαρρυμένος και από τις ενισχυμένες σχέσεις του με την Κίνα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε την επίθεση δηλώνοντας ότι η Ρωσία «βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στη λογική του πολέμου και της τρομοκρατίας». «Στο πλευρό της Ουκρανίας, θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα πάντα ώστε να επικρατήσει μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε: «Για άλλη μια φορά, το Κρεμλίνο χλευάζει τη διπλωματία, ποδοπατά το διεθνές δίκαιο και σκοτώνει αδιακρίτως», προσθέτοντας ότι η Ευρώπη στέκεται «πλήρως στο πλευρό της Ουκρανίας» και ότι «ενισχύουμε τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, οικοδομούμε διαρκείς εγγυήσεις ασφαλείας και σφίγγουμε τις κυρώσεις για να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι είναι έτοιμος να περάσει «σε μια δεύτερη φάση κυρώσεων» κατά της Ρωσίας, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, ενώ σημείωσε ότι θα μιλήσει «σύντομα» με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Μέχρι σήμερα ο Τραμπ, που είχε συναντηθεί με τον Πούτιν τον περασμένο μήνα στην Αλάσκα, είχε αντισταθεί στην επιβολή πιο σκληρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες έρχονται στη χώρα μας τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ο καθένας ξεχωριστά», είπε, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιους αναφερόταν.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, σχολίασε ότι «η επίθεση δεν ήταν ένα σήμα ότι η Ρωσία θέλει να τερματίσει διπλωματικά αυτόν τον πόλεμο».

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ τόνισε πως «η επιπλέον οικονομική πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη θα μπορούσε να ωθήσει τον Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία».

Ο Ζελένσκι είπε ακόμη ότι είχε επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, συντονίζοντας τις διπλωματικές προσπάθειες, τα επόμενα βήματα και τις επαφές με εταίρους.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου καταδίκασαν την επίθεση και δεσμεύτηκαν να στηρίξουν την Ουκρανία πολιτικά και στρατιωτικά, αν και η συζήτηση για πιο συγκεκριμένη βοήθεια –συμπεριλαμβανομένης της αποστολής στρατευμάτων– παραμένει ανοιχτή.

Στο μεταξύ, οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκαν αεροσκάφη για την ασφάλεια του εναέριου χώρου της χώρας, μετά τις ρωσικές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα χερσαία αντιαεροπορικά και τα συστήματα ραντάρ έχουν τεθεί στο ανώτατο επίπεδο ετοιμότητας», ανέφερε σε ανάρτησή της η διοίκηση της χώρας.

Με πληροφορίες από: Reuters, CNN