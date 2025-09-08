Τραγωδία στο Λιανοκλάδι: Νεκρός ο συνοδηγός αυτοκινήτου που «καρφώθηκε» σε νταλίκα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ από το σημείο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στο ύψος του γηπέδου Λιανοκλαδίου όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα.

Το βαρύ όχημα κατευθυνόταν από Λαμία προς Λιανοκλάδι και θέλησε να στρίψει αριστερά, ενώ το ΙΧ κινούνταν προς Λαμία. Αν και προσπάθησε να φρενάρει, «καρφώθηκε» με ταχύτητα πάνω στο φορτηγό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του συνοδηγού, ενώ τραυματίστηκε και ο οδηγός. Στα πίσω καθίσματα επέβαιναν και μια μητέρα με το παιδί της που ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους.

Ο οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Σύμφωνα με το LamiaReport στο αυτοκίνητο επέβαιναν ένα ζευγάρι με το μωρό τους και τον παππού (περίπου 60 ετών) και κινούνταν προς το Νοσοκομείο Λαμίας, καθώς ο τελευταίος είχε αισθανθεί αδιαθεσία.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα πληρώματα της Αστυνομίας και Πυροσβεστικής.

Δείτε βίντεο: