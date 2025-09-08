Τραγωδία στο Λιανοκλάδι: Νεκρός ο συνοδηγός αυτοκινήτου που «καρφώθηκε» σε νταλίκα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ από το σημείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα στο Λιανοκλάδι

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στο ύψος του γηπέδου Λιανοκλαδίου όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα.

Το βαρύ όχημα κατευθυνόταν από Λαμία προς Λιανοκλάδι και θέλησε να στρίψει αριστερά, ενώ το ΙΧ κινούνταν προς Λαμία. Αν και προσπάθησε να φρενάρει, «καρφώθηκε» με ταχύτητα πάνω στο φορτηγό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του συνοδηγού, ενώ τραυματίστηκε και ο οδηγός. Στα πίσω καθίσματα επέβαιναν και μια μητέρα με το παιδί της που ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους.

Τροχαίο δυστύχημα στο Λιανοκλάδι

Ο οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Σύμφωνα με το LamiaReport στο αυτοκίνητο επέβαιναν ένα ζευγάρι με το μωρό τους και τον παππού (περίπου 60 ετών) και κινούνταν προς το Νοσοκομείο Λαμίας, καθώς ο τελευταίος είχε αισθανθεί αδιαθεσία.

Τροχαίο δυστύχημα στο Λιανοκλάδι

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα πληρώματα της Αστυνομίας και Πυροσβεστικής.

Δείτε βίντεο:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ωχρά κηλίδα: Ο FDA εγκρίνει πρωτοποριακή θεραπεία με χρήση εμφυτεύματος

Πόνος στην πλάτη και στη γνάθο στις γυναίκες: Πότε μπορεί να είναι ένδειξη εμφράγματος

Ακρίβεια: Έρχονται μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα- Αναλυτικά όλη η λίστα

ΔΕΘ: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Ποιους αφορά

Σε ποια ηλικία θα γνωρίσετε την αδελφή – ψυχή σας ανάλογα με τη σειρά της γέννησής σας στην οικογένεια

Ο λογαριασμός σας στο PayPal βρίσκεται υπό επίθεση αν δείτε αυτό το μήνυμα
περισσότερα
11:23 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στην Αρκαδία

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην Αρκαδία και συγκεκριμένα στις Λίμνες Μαινάλου. Σύμφωνα με πληρ...
10:38 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Στη φυλακή 6 από τους 22 κατηγορούμενους – Τι υποστήριξε ένας από τους υπαρχηγούς του κυκλώματος

Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι έξι από τους 22 κατηγορουμένους για το κύκλωμα λαθρεμπορίας και νόθευ...
10:29 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Τύρναβος: 88χρονος πυροβόλησε τον 18χρονο φίλο της εγγονής του

Παραλίγο τραγωδία το απόγευμα της Κυριακής στον Τύρναβο, όταν ένας 88χρονος, ενοχλημένος από τ...
10:28 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Καλάβρυτα: Ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου ζητούσε 200.000 ευρώ για 17 βυζαντινές εικόνες και δύο Ευαγγέλια – Συνολικά 6 συλλήψεις

Εκτός από τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, η αστυνομία συνέλαβε τον βοηθ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος