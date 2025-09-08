Γαλλία: Η ώρα της αλήθειας για την κυβέρνηση Μπαϊρού – Σήμερα η ψηφοφορία για την πρόταση δυσπιστίας

Προ των πυλών μίας νέας πολιτικής αναταραχής βρίσκεται η Γαλλία καθώς ο τέταρτος Πρωθυπουργός της χώρας μέσα σε τρία χρόνια, ο Φρανσουά Μπαϊρού, αντιμετωπίζει σήμερα σχεδόν βέβαιη ήττα στην ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης.

Ο Μπαϊρού ζήτησε ο ίδιος την ψηφοφορία καθώς εξήγησε ότι επιδιώκει να «σοκάρει» τους Γάλλους πολιτικούς προκειμένου να συμφωνήσουν σε έναν τρόπο αντιμετώπισης της διαφαινόμενης κρίσης χρέους της χώρας.

Περιγράφοντας την εκτίναξη του εθνικού χρέους της Γαλλίας ως «μια τρομερά επικίνδυνη περίοδο… μια περίοδο δισταγμού και αναταραχής», ο Μπαϊρού προειδοποίησε ότι υπήρχε «μεγάλος κίνδυνος αναταραχής και χάους» εάν το κοινοβούλιο δεν υποστηρίζει τον προϋπολογισμό λιτότητας που έχει προτείνει και έχει στόχο να μειώσει τις κρατικές δαπάνες κατά 44 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το BBC, το στοίχημα του Μπαϊρού – που χαρακτηρίστηκε κίνηση «καμικάζι», ως άσκοπη καταστροφική προφητεία και ως προσπάθεια να τερματίσει την πολιτική του καριέρα με μια ηρωική πράξη αυτοθυσίας – φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι θα καταλήξει σε αποτυχία αργότερα σήμερα.

Παρά κάποιες αγωνιώδεις συζητήσεις της τελευταίας στιγμής, είναι σαφές ότι ο Γάλλος Πρωθυπουργός δεν έχει αυτή τη στιγμή τις ψήφους για να κερδίσει. Έτσι Γάλλοι αναλυτές δεν μπορούν να διακρίνουν κανένα σενάριο με βάση το οποίο ο Μπαϊρού θα μπορούσε να κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης στο γαλλικό κοινοβούλιο. Σε περίπτωση ήττας ο Γάλλος Πρωθυπουργός καλείται να παραιτηθεί άμεσα μαζί με την κυβέρνηση του και η «μπάλα» περνάει και πάλι στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει δύο επιλογές: είτε να κηρύξει πρόωρες εκλογές είτε να επιλέξει έναν νέο Πρωθυπουργό.

Η κατάρρευση της κυβέρνησης στην Γαλλία θα έρθει σε μία πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, η οποία θέλει να παρουσιάσει ένα συμπαγές μέτωπο κόντρα στην Ρωσία και την Κίνα και έναν σταθερό σύμμαχο και συνομιλητή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Η αναταραχή απειλεί και την ικανότητα της Γαλλίας να αντιμετωπίσει το χρέος της. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης απειλείται με κίνδυνο περαιτέρω υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής της ικανότητας την ώρα που τα spreads των γαλλικών ομολόγων ανεβαίνουν. Ήδη διεθνή ΜΜΕ αναρωτιούνται εάν τα προβλήματα της γαλλικής οικονομίας θα πυροδοτήσουν μία νέα κρίση στην ευρωζώνη.

Η Γαλλία αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις για να αποκαταστήσει τα δημοσιονομικά της καθώς το περσινό έλλειμμα ήταν σχεδόν διπλάσιο από το όριο του 3% και το δημόσιο χρέος ανέρχεται στο 113,9% του ΑΕΠ.