Απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη: Η Κύπρος θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε σήμερα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι απόλυτα δεσμευμένη στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο χαρακτήρισε γεωστρατηγικής σημασίας.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Καλώδιο υψηλής… έντασης – Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η οργή της Αθήνας με τη Λευκωσία

Τόνισε ότι η Λευκωσία θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και εξέφρασε την ελπίδα όλοι οι εμπλεκόμενοι να πράξουν το ίδιο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους Νίκος Χριστοδουλίδης σχολίασε τις πρόσφατες αναφορές του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το ζήτημα, επισημαίνοντας τρία βασικά σημεία.

«Θέλω να το επαναλάβω για πολλοστή φορά, να το ακούσουν στην Κύπρο, να το ακούσουν στην Ελλάδα, να το ακούσουν στις Βρυξέλλες, να το ακούσουν όπου ενδιαφέρονται. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι απόλυτα δεσμευμένη σε αυτό το γεωστρατηγικής σημασίας έργο», είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Και συνέχισε: «Και για να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα που αποδεικνύει αυτήν την πολιτική μας δέσμευση, εγώ ο ίδιος μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών είχαμε επισκεφθεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συναντήθηκα με τον Πρόεδρο της χώρας ακριβώς για να συζητήσουμε το θέμα αυτό και να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μέσα από μια κοινή εταιρεία, μια σύμπραξη των δύο χωρών, να επενδύσουμε και σε άλλους τομείς που αφορά το συγκεκριμένο έργο. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που θέλω να αναφέρω».

«Το δεύτερο σημείο, Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος έχουν αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο. Μπορώ να μιλήσω για την Κυπριακή Δημοκρατία και να σας πω δημόσια ότι η Κυπριακή Δημοκρατία τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει θα τις εκπληρώσει. Ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το έργο να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους», τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Τρίτο και τελευταίο σημείο. Το θέμα, ανάμεσα σε πολλά άλλα, άπτεται και θεμάτων εθνικής κυριαρχίας και όσο και αν προκληθούν, γίνονται αναφορές, ακούω και διαβάζω διάφορα, δεν πρόκειται (να εμπλακώ) σε ένα δημόσιο διάλογο που κακό κάνει, δεν βοηθά, εκείνο που έχει σημασία είναι να λέμε λιγότερα και να πράττουμε σαφώς περισσότερο. Αλλά όσον αφορά εμένα, δεν πρόκειται μέσα από δημόσιες δηλώσεις να θέσω υπό κίνδυνο ή υπό αμφισβήτηση τα εθνικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας», υπογράμμισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

