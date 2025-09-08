Μαρία Ηλιάκη: «Έχω τσακωθεί πάρα πολλές φορές με τις άλλες μαμάδες στις κούνιες» – Η αποκάλυψη της παρουσιάστριας

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρία Ηλιάκη
Φωτογραφία: Instagram/marakiiliaki

Καλεσμένοι στο «Πρωίαν σε είδον» ήταν την Δευτέρα (8/9) η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης, με αφορμή τη νέα εκπομπή που ξεκινάνε στην ΕΡΤ1. Η γνωστή παρουσιάστρια, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, μίλησε και για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με την Στέλιο Μανουσάκη, και την απόφαση που είχαν πάρει πριν από λίγα χρόνια, να αφήσουν την Ελβετία και να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Ακόμα, η Μαρία Ηλιάκη αναφέρθηκε στη διατροφή που ακολουθεί με την κόρη της και εξήγησε τον λόγο που έχει τσακωθεί με άλλες μαμάδες στην παιδική χαρά που πηγαίνει το παιδί της.

Μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια μιλώντας με την Τζένη Μελιτά και τον Φώτη Σεργουλόπουλο, εξομολογήθηκε πως: «Συνειδητά έκατσα αρκετό καιρό στο σπίτι με την Κατερίνα. Δηλαδή από τότε που γεννήθηκε, τώρα είναι 4 ετών, έκατσα πάρα πολύ καιρό στο σπίτι.

Και γιατί οι συνθήκες το απαιτούσαν, κάναμε μία μετάβαση, μία αλλαγή χώρας, έπρεπε όλη η οικογένεια να αλληλοστηριχτούμε. Ήμασταν στην Ελβετία, ο άνδρας μου ήταν πάρα πολλά χρόνια γιατρός εκεί, και κάποια στιγμή αποφασίσαμε να έρθουμε στην Ελλάδα. Η μετάβαση δεν ήταν εύκολη, είχε τις δυσκολίες της, όχι τόσο για μένα, όσο για τον Στέλιο, που ήταν εκεί 15 χρόνια και ξαφνικά έπρεπε να έρθει σε μία άλλη καθημερινότητα.

Ήταν ένα ωραίο “ξεκουβάλημα”, με τα βάρη και τα άγχη του. Τέσσερα χρόνια μετά, αφού πέρασα από μία περίοδο που σκεφτόμουν αν κάναμε καλά ή όχι, μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ καλά που γυρίσαμε πίσω».

Σχετικά με την κόρη της, η Μαρία Ηλιάκη εξήγησε ότι: «Η κόρη μου τα τρώει όλα εκτός από τα ανθυγιεινά! Έχω τσακωθεί πάρα πολλές φορές με τις άλλες μαμάδες στις κούνιες.

Έρχονται πολύ αγαπημένες γιαγιάδες και μαμάδες, που τις αγαπώ πάρα πολύ μέχρι τη στιγμή που θα βγάλουν από τη σακούλα τη σοκολάτα και θα τη δώσουν στην Κατερίνα, χωρίς να με ρωτήσουν. Τις κοιτάζω με άγριο ύφος, είμαι ο φόβος και ο τρόμος στις κούνιες».

17:46 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

