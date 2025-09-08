Γιώργος Λάγιος: «Έχω υπάρξει κακοποιητικός και χειριστικός, άργησα να το συνειδητοποιήσω»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου έδωσε ο Γιώργος Λάγιος, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/9). Ο καθηγητής ψυχοσεξουαλικής θεραπείας και ψυχοθεραπευτής, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στις ερωτικές σχέσεις που έχει κάνει. Όπως αποκάλυψε, στο παρελθόν είχε τοξικές συντρόφους και έχει «ταλαιπωρηθεί σοβαρά».

Ακόμα, παραδέχθηκε ότι έχει υπάρξει και ο ίδιος κακοποιητικός και χειριστικός και εξήγησε πως τότε είχε φερθεί έτσι, γιατί ενδεχομένως είχε μιμηθεί «φίλους, συμπεριφορές, την τηλεόραση».

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λάγιος είπε στη συνέντευξή του ότι: «Οτιδήποτε πρεσβεύω, το εφαρμόζω στην προσωπική μου ζωή. Δεν υπάρχει κάτι που να συζητάω ή να αναλαμβάνω, το οποίο δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι ο τέλειος σύντροφος, απλά είχα πολλές τοξικές συντρόφους στο παρελθόν. Και έχω κάνει άπειρα λάθη, έχω ταλαιπωρηθεί σοβαρά. Έχω περάσει κακοποιητική σχέση, στα πατώματα. Έχω μπλέξει με ναρκισίστρια γυναίκα!».

«Έχω υπάρξει κακοποιητικός και χειριστικός και άργησα να το συνειδητοποιήσω, γιατί κι εγώ δεν ήξερα ότι αυτές οι συμπεριφορές είναι τοξικές και κακοποιητικές», παραδέχθηκε ο ψυχοθεραπευτής στη συνέχεια.

Επιπλέον, ο Γιώργος Λάγιος ανέφερε πως: «Γι’ αυτό θέλω να ψυχοεκπαιδεύεται ο κόσμος από το σχολείο. Να μάθεις να φέρεσαι, να μάθεις τι είναι η ευγένεια, να μάθεις πώς λειτουργεί το μυαλό σου και πώς επηρεάζονται οι άλλοι άνθρωποι και τα ζώα από εσένα, τι είναι η ενσυναίσθηση, βασικά πράγματα. Τότε είχα φερθεί έτσι γιατί μάλλον μιμήθηκα φίλους, συμπεριφορές, την τηλεόραση…».