Ιωάννα Παππά: «Σκέφτηκα κάποια στιγμή να προχωρήσω σε ένα δεύτερο παιδί, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

Η Ιωάννα Παππά το πρωί της Δευτέρας (8/9) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου. Η επιτυχημένη ηθοποιός, την οποία την φετινή τηλεοπτική σεζόν το κοινό απόλαυσε στην σειρά του ALPHA «Άγιος Έρωτας», μίλησε και για το γεγονός πως κάποια στιγμή είχε σκεφτεί το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα για δεύτερη φορά, αλλά εξήγησε τον λόγο για τον οποίο αυτό ήταν δύσκολο.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο του 2019, η Ιωάννα Παππά έφερε στον κόσμο τον γιο της, καρπό του έρωτά της με τον Κωνσταντίνο Πάντο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η αγαπημένη ηθοποιός εξήγησε πως: «Σκέφτηκα κάποια στιγμή να προχωρήσω σε ένα δεύτερο παιδί, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί πλέον στην εποχή μας πρέπει να έχεις βοήθεια, δεν γίνεται διαφορετικά, αλλιώς πρέπει να είσαι στο σπίτι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, που δεν θα μπορούσε να μείνει στο σπίτι, οπότε απέκλεισα το γεγονός της δεύτερης εγκυμοσύνης. Το παιδί βέβαια ζητάει αδελφάκι».

«Εμένα στο σπίτι μου μέχρι στιγμής, μπαίνουν άνθρωποι που γνωρίζω κυρίως. Για πολύ λίγο διάστημα είχαμε μία γυναίκα που με βοηθούσε, την οποία και πάλι γνώριζα. Έχει τύχει και μπαίνουν άνθρωποι που τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Δεν θεωρώ ότι το άλλο δεν γίνεται, απλώς μου φαίνεται μεγάλη ταλαιπωρία», συνέχισε.