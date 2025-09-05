Σάκης Κατσούλης: Στο νοσοκομείο για εξετάσεις – Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη

Στο νοσοκομείο βρέθηκε ο Σάκης Κατσούλης προκειμένου να υποβληθεί σε απαραίτητες εξετάσεις για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, όπως ανακοίνωσε η αρραβωνιαστικιά του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, στο instagram.

Η αξονική τομογραφία αποτελεί μέρος των εξετάσεων για να αποκτήσουν οι γιατροί σαφέστερη εικόνα της κατάστασης της υγείας του.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τρίτης (2/9) ο Σάκης Κατσούλης είχε αποκαλύψει σε Instagram story πως διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα.

Όπως έκανε γνωστό, λοιπόν, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη μέσα από ανάρτησή της στα social media, ο Σάκης Κατσούλης επισκέφτηκε το νοσοκομείο προκειμένου να κάνει αξονική, έτσι ώστε οι γιατροί να έχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του τι συμβαίνει με την υγεία του. Στο στιγμιότυπο, η σύντροφός του έχει βάλει ένα emoji ματάκι και ένα emoji προσευχής, καθώς εύχεται να πάνε όλα καλά.

Δείτε την φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο.

 

 

