Μαρίνα Σπανού: «Εμένα με έσωσε η ψυχοθεραπεία, με έβαλε σε μία διαδικασία να ακούω τις ανάγκες μου»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήταν το απόγευμα της Δευτέρας (8/9) η Μαρίνα Σπανού. Η τραγουδίστρια, η οποία μέσα σε λίγα χρόνια έχει λατρευτεί από μία μερίδα του κοινού, το οποίο ακούει φανατικά τα κομμάτια της και την ακολουθεί σε κάθε νέο βήμα της, στη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκε και στον σημαντικό ρόλο που έχει παίξει η ψυχοθεραπεία στη ζωή της.

Σε ερώτηση για την ψυχανάλυση, η Μαρίνα Σπανού απάντησε: «Κάνω ψυχανάλυση από 17 ετών και αξίζει να το λέμε για να αρχίσει να φεύγει αυτό το ταμπού. Αγαπώ πάρα πολύ τη θεραπεία και με έχει βοηθήσει πολύ. Έχω περάσει από διάφορες μεθόδους και εμένα προσωπικά με οδήγησαν οι κρίσεις πανικού, που δεν ήξερα τι ήταν.

Ήταν αυτό το σημείο που λες “τώρα αυτό είναι φυσιολογικό που το παθαίνω σε αυτή την ηλικία και έτσι;”. Οπότε ήρθα αντιμέτωπη με έναν άνθρωπο που έπρεπε να του πω τι αισθάνομαι και τι μου συμβαίνει και με αγκάλιασαν οι θεραπευτές μου και πορευτήκαμε μαζί».

Ακόμα, η γνωστή τραγουδίστρια εξήγησε πως: «Επειδή στην οικογένειά μου κάνανε ψυχοθεραπεία, ήταν θετικοί και με προέτρεψαν. Ήταν η εποχή, το έντονο άγχος, πέρασε και η καραντίνα, ήταν και η πρώτη μου απώλεια, “έφυγε” ο παππούς, ο πρώτος έρωτας…

Ήταν όλα αυτά τα πράγματα που έπρεπε να τακτοποιηθούν. Εμένα με έσωσε η ψυχοθεραπεία, γιατί με έβαλε σε μία διαδικασία να ακούω τις ανάγκες μου και να λειτουργώ για μένα!».