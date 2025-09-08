Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί σε έναν γάμο, είναι να πας καλεσμένος» – Η ανάρτηση στο Instagram

Στον γάμο ενός φίλου του, ο οποίος την ίδια μέρα βάπτισε και την κόρη του, ήταν καλεσμένος το Σάββατο (6/9) ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Ο επιχειρηματίας και μοντέλο, σε βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram, με την μορφή του story, μίλησε για το ευχάριστο γεγονός, αλλά και για την απόφαση που πήρε, να πάει χωρίς το αυτοκίνητό του καθώς ήθελε να πιεί.

Μάλιστα, στο story του ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δήλωσε πως το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί σε έναν γάμο, «είναι να πας καλεσμένος».

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο επιχειρηματίας και μοντέλο αναφέρει: «Και κάπως έτσι, απολογισμός Σαββάτου. Γάμος και βαπτίσια μαζί. Παντρέψαμε τον Σπύρο και βαπτίσαμε την κόρη του. Τέλειος γάμος, περάσαμε καταπληκτικά».

«Σκέφτηκα σοφά και πήγα με ταξί και με γύρισε στο σπίτι ένας φίλος μου, γιατί ήθελα να πιω. Έλα όμως που ήπια δύο ποτά και βγήκα off. Έτσι κατάλαβα σήμερα, Δευτεριάτικα, ότι πέρα από το γεγονός ότι τα δύο ποτά με χαλάνε, και το ξενύχτι, δεν μπορώ να συνέλθω. Μεγάλωσα απότομα; Δεν το αντέχω το ποτό; Δεν αντέχω το ξενύχτι; Τι να πω», συνεχίζει.

Στο story, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου καταλήγει λέγοντας πως: «Πάντως, το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί σε έναν γάμο, είναι να πας καλεσμένος. Όλα τα άλλα…».