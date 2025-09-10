Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Έχουμε λίγα κλάματα το πρωί…» – Η εξομολόγηση για την προσαρμογή του γιου του στον παιδικό σταθμό

Δημήτρης Αλεξάνδρου
Φωτογραφία: Instagram/dimitris_alexandrou

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι αφοσιωμένος στον γιο του, με τον οποίο προσπαθεί να περνάει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί. Υπενθυμίζεται ότι το μικρό παιδάκι μετά τον χωρισμό των γονιών του, ζει κάποιες ημέρες του μήνα με τον μπαμπά του στην Αθήνα και κάποιες άλλες με την μητέρα του στην Θεσσαλονίκη.

Ο 2 ετών Πάρης έχει ξεκινήσει τον παιδικό σταθμό και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με ένα story που δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram το πρωί της Τετάρτης (10/9), μίλησε για την προσαρμογή του γιου του στο σχολείο.

Όπως εξήγησε ο επιχειρηματίας και μοντέλο, το μικρό αγοράκι περνάει εξαιρετικά στον παιδικό, παρ’ ότι το πρωί ζητάει από τον μπαμπά του να μην πάει στο σχολείο του.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέφερε στην ανάρτησή του πως: «Η προσαρμογή πήγε τέλεια και το σχολείο είναι εξαιρετικό. Εντάξει, έχουμε λίγα κλάματα το πρωί, στην αρχή, “μπαμπά δεν θέλω να πάω”, αλλά νομίζω ότι είμαστε στα επιτρεπτά πλαίσια, που όλα τα παιδάκια αμφιταλαντεύονται να κερδίσουν το κάτι παραπάνω από εσένα και με λίγο συναίσθημα να προσπαθήσουν να μας καταφέρουν να τα κρατήσουμε στο σπίτι.

Νομίζω ότι περνάει εξαιρετικά στο σχολείο και η αλήθεια είναι ότι όταν πηγαίνω να τον πάρω, έρχεται με έναν ενθουσιασμό για να μου δείξει τι έκανε, οπότε και εγώ είμαι μια χαρά χαρούμενος».

