Νέα καταγγελία για τον διευθυντή της καρδιολογικής στο «Ιπποκράτειο» που συνελήφθη για «φακελάκι» – «Τα 3.000 για ένα καφεδάκι για τα παιδιά»

Μετά το περιστατικό της σύλληψης του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής στο «Ιπποκράτειο» για «φακελάκι» που έλαβε από ασθενή, το φως της δημοσιότητας βλέπουν και άλλα ανάλογα περιστατικά για τον ίδιο γιατρό. Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για δωροληψία.

Ο εν λόγω γιατρός φέρεται ότι είχε στήσει μια φάμπρικα με πελάτες τους ασθενείς, τους οποίους είτε είχε χειρουργήσει, είτε θα αναλάμβανε να χειρουργήσει.

Η ταρίφα του συγκεκριμένου καρδιοχειρουργού ξεκινούσε από τα 8000 ευρώ και μπορούσε να πέσει μέχρι και 3.000 ευρώ, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του ασθενούς, όπως λένε τα θύματά του και φυσικά ανάλογα με τον σύνδεσμο, δηλαδή το άτομο το οποίο τον είχε φέρει σε επαφή. Αν για παράδειγμα είχε γίνει κάποια συνεννόηση με κάποιον γνωστό του γιατρό, τότε έπεφτε στα χρήματα.

Υπάρχουν ασθενείς, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι προτού τους βάλει στο χειρουργείο ζητούσε το πρώτο μέρος του ποσού και στη συνέχεια προκειμένου να συνεχίσει να τους φροντίζει και να τους βλέπει, ζητούσε και τα υπόλοιπα χρήματα.

Στην ΕΡΤ μίλησε η νύφη μιας ασθενούς, την οποία φέρεται να εκβίαζε ο γιατρός. Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλεται, ζητούσε από την γυναίκα χρήματα προκειμένου να βάλει στο χειρουργείο την πεθερά της. Της έλεγε συγκεκριμένα ότι «αν δεν μου δώσεις τα 3 χιλιάρικα δεν τη βάζω στο χειρουργείο». Η συγκεκριμένη γυναίκα λέει ακόμη πως όταν ο γιατρός της ζήτησε τα 3.000 ευρώ, της είπε συγκεκριμένα ότι θέλω αυτά τα χρήματα, προκειμένου να πάρουν ένα καφεδάκι τα παιδιά, υπονοώντας ότι και κάποιοι βοηθοί του, κάποιοι συνεργάτες του, ενδεχομένως να πάρουν κάποιο ποσοστό από αυτά τα χρήματα.

«Στην αρχή μου ζήτησε 8.000 για να την χειρουργήσει. Επειδή κατάλαβε ότι δεν έχω τόσα χρήματα τελικά καταλήξαμε στις 3.000. Ξεκινάει να την βάλει, την ανοίξανε την γυναίκα και ήρθε και απαίτησε τα λεφτά. Μου λέει “Δώσε μου τώρα τα 3.000 αλλιώς δεν την βάζω στο χειρουργείο”. Εμείς δεν είχαμε τόσα λεφτά να δώσουμε. Ούτε εγώ, ούτε ο άνδρας μου, ούτε η πεθερά μου. Του δώσαμε τελικά 3 αντί για τα 8 χιλιάρικα για τα οποία επέμενα κιόλας. Μου έλεγε: “Τα τρία χιλιάρικα για ένα καφεδάκι για τα παιδιά”» ανέφερε η γυναίκα μιλώντας στην ΕΡΤ.

Τατσόπουλος: «Γηράσκω αεί διδασκόμενος»

«Αυτή είναι μια από τις πιο αμήχανες αναρτήσεις μου τα τελευταία χρόνια, αλλά και από τις πιο ενδεικτικές γύρω από την άβολη θέση στην οποία ενίοτε ερχόμαστε όταν θέλουμε να μαντρώσουμε τους ανθρώπους σε κουτάκια “καλών” και “κακών”», τονίζει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο πρώην βουλευτής Πέτρος Τατσόπουλος, μετά το περιστατικό της σύλληψης του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, για «φακελάκια» που ζητούσε από ασθενείς.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Τατσόπουλος συνεχίζει γράφοντας: «ο εικονιζόμενος είναι ο άνθρωπος που κυριολεκτικά έσωσε τη ζωή μου. Δίχως τις δικές του “αποφάσεις” και τις δικές του “πρωτοβουλίες” θα βρισκόμουν κάτω από το χορτάρι εδώ και μια εξαετία. Προσπάθησα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς το πρόσωπό του αφιερώνοντάς του το “Είσαι και Φαίνεσαι”, το πρώτο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε δύο μόλις μήνες μετά τη σωτήρια χειρουργική του επέμβαση, καθώς και με τα πρώτα κεφάλαια στο πρόσφατο “Παιδί του Διαβόλου”, όπου εξιστορώ λεπτομερώς την ανεκτίμητη συμβολή του στη διάσωσή μου.

Για μένα ήταν και είναι η ενσάρκωση του απόλυτου “καλού”, ο ανιδιοτελής φύλακας άγγελός μου. Μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να εκμεταλλευόταν συστηματικά και ανάλγητα τους συμπολίτες μας στην πιο δύσκολή τους ώρα; Δεν γνωρίζω την απάντηση, δεν την προδικάζω κι επαφίεμαι στην κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης. Περιορίζομαι μονάχα να διαπιστώσω για πολλοστή φορά: “Γηράσκω αεί διδασκόμενος”».