Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (23/4)

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις

Το παιχνίδι Πάτρικ Κίπσον – Στέφανος Τσιτσιπάς για το τουρνουά της Μαδρίτης και ο τρίτος τελικός της Volley League Γυναικών Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πάτρικ Κίπσον – Στέφανος Τσιτσιπάς Μαδρίτη ATP Masters 1000 Μαδρίτη

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Greek Handball Premier

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ Α1 Γυναικών Volley League

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

20:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Σεβίλλη La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

21:00 Novasports 2HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Εσπανιόλ La Liga

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κάζα Πία – Μπράγκα Liga Portugal

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ Κύπελλο Γερμανίας

22:00 Novasports Prime Οβιέδο – Βιγιαρεάλ La Liga

22:00 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Τσβόλε Eredivisie

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σάλφορντ – Μπρόμλεϊ Sky Bet EFL League Two

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Κάζα Πία – Μπράγκα Liga Portugal

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοια: Ριψοκίνδυνες αποφάσεις, απομόνωση και άλλα παράξενα συμπτώματα που συνδέονται με τη νόσο

ΕΣΥ: Νέες προσλήψεις επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού- Σε 15 ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του brent μετά τη δήλωση του Ιράν ότι δεν θα ανοίξει ξανά τα Στενά του ...

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε… ταμείο έως και αύριο

«Η άμμος χύνεται και εξαφανίζεται από κάτω σαν υποβρύχιος καταρράκτης» – Το απόκοσμο φαινόμενο που «καταπίνει» η άβυσσος

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου
περισσότερα
07:44 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Ενώπιος Ενωπίω: Καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου η Αφροδίτη Λατινοπούλου – Απόψε στις 24:00

Την Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Α...
23:07 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Μια απρόσμενη επίσκεψη ταράζει την Μελισσάνθη

Η Πολυξένη αποφεύγει τον Ηλία και η Μαγδαληνή σκέφτεται να συνεργαστεί με τον Οδυσσέα στο νέο ...
16:18 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Θοδωρής Κυριακού: Συναντήθηκε με τον Σέρτζιο Ματαρέλα στη Ρώμη – Η Ευρώπη και τα σχέδια ανάπτυξης της GEDI και της La Repubblica στο επίκεντρο της συζήτησης

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού συνάντησε την Τρίτη 21 Απριλίου 2026, στη Ρώμη...
12:23 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ferto The Game: Ο Akylas έγινε ηλεκτρονικό παιχνίδι

Ο Akylas και το τραγούδι «FERTO» έχουν το δικό τους ηλεκτρονικό παιχνίδι! Πρόκειται για ένα ar...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης