Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (23/4)

Το παιχνίδι Πάτρικ Κίπσον – Στέφανος Τσιτσιπάς για το τουρνουά της Μαδρίτης και ο τρίτος τελικός της Volley League Γυναικών Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πάτρικ Κίπσον – Στέφανος Τσιτσιπάς Μαδρίτη ATP Masters 1000 Μαδρίτη

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Greek Handball Premier

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ζηρίνειος ΑΟΝ Α1 Γυναικών Volley League

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

20:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Σεβίλλη La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

21:00 Novasports 2HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Εσπανιόλ La Liga

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κάζα Πία – Μπράγκα Liga Portugal

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ Κύπελλο Γερμανίας

22:00 Novasports Prime Οβιέδο – Βιγιαρεάλ La Liga

22:00 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Τσβόλε Eredivisie

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σάλφορντ – Μπρόμλεϊ Sky Bet EFL League Two

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Κάζα Πία – Μπράγκα Liga Portugal