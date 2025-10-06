Άρτα: Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση για την 28χρονη έγκυο

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση της 28χρονης εγκύου από την Άρτα, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από αναφυλακτικό σοκ που φέρεται να προκλήθηκε από χορήγηση αντιβίωσης.

Η σορός της μεταφέρθηκε στα Γιάννενα μετά την εκταφή που έγινε παρουσία αστυνομικών και ιατροδικαστή.

Η οικογένεια έχει υποβάλει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και ζητά απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου, κάνοντας λόγο για λάθη στη διαχείριση του περιστατικού και απουσία γιατρού κατά την εισαγωγή της. Το Νοσοκομείο Άρτας, σε ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα παρουσίασε αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού και κατέληξε παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.