Βασίλης Μπισμπίκης: Η δίκη και το νέο πρόστιμο

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, στις 8 Οκτωβρίου, αναμένεται να εκδικαστεί η υπόθεση του γνωστού ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, για τις υλικές ζημιές που προκάλεσε με το όχημά του σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα αλλά και σε πάρκινγκ οικίας στη Φιλοθέη. Ο ηθοποιός, που συνελήφθη αρκετές ώρες μετά το περιστατικό και ενώ προηγουμένως είχε εμφανιστεί σε τηλεοπτική εκπομπή σαν να μη συμβαίνει τίποτα, υποστήριξε ότι «δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Δεν είχα πιει. Πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο».

Των Δ. ΠΑΝΑΝΟΥ, Κ. ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ωστόσο, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ξεκαθάρισε πως δεν προκύπτει από πουθενά ότι ο ηθοποιός κάλεσε την Αμεση Δράση για να δηλώσει το συμβάν. Η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ, προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του ποινικού κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση. Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμα πιο αυστηρές ποινές. Ετσι, μετά την εμφάνισή του στο πλημμελειοδικείο την ερχόμενη Τετάρτη, ο ηθοποιός ενδέχεται να έρθει αντιμέτωπος με νέα χρηματική ποινή.

Δήλωση ατυχήματος

Σύμφωνα με νομικές πηγές, ο Β. Μπισμπίκης την επόμενη ημέρα του συμβάντος υπέβαλε δήλωση ατυχήματος στην ασφαλιστική εταιρεία του και η διαδικασία, όπως διαβεβαιώνουν οι ίδιες πηγές, προχωρά κανονικά για την παροχή των αποζημιώσεων. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι και την περασμένη εβδομάδα, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων αλλά και της οικίας, που υπέστησαν υλικές ζημιές, δεν είχαν καμία σχετική ενημέρωση. Μάλιστα, η ιδιοκτήτρια της οικίας τόνισε στη Realnews ότι εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής μήνυσης εις βάρος του Β. Μπισμπίκη. «Εχουμε πάθει ζημιά στον μαντρότοιχο, στην πόρτα του γκαράζ, στον μηχανισμό της πόρτας… Προς το παρόν δεν έχω καμία ενημέρωση από ασφαλιστική εταιρεία. Αν δεν αποκατασταθούν οι ζημιές, θα κινηθώ νομικά με την υποβολή μήνυσης. Το ευτυχές είναι ότι δεν υπήρξαν θύματα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει εγκατάλειψη και αυτό για εμένα είναι θέμα αρχών. Δεν θα έπρεπε να έχει γίνει», δηλώνει η ιδιοκτήτρια του σπιτιού.

Το πρόσφατο τροχαίο του Β. Μπισμπίκη συγκρούεται… μετωπικά με τη δημοφιλία του γνωστού ηθοποιού με το κοινό να μη σταματά τους έντονους σχολιασμούς. Βέβαια τόσο το οικογενειακό περιβάλλον του όσο και η σύντροφός του, Δέσποινα Βανδή, στηρίζουν απόλυτα τον ηθοποιό. Η Δ. Βανδή επιστρέφοντας από τη Θεσσαλονίκη, μετά την πρεμιέρα της σε νυχτερινό κέντρο, δεν λείπει στιγμή από το πλευρό του συντρόφου της, ο οποίος έχει την αμέριστη στήριξή της. Ολα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής 26/9 όταν ο Β. Μπισμπίκης βρισκόταν σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, το οποίο διοργάνωσε ο τοπικός σύλλογος Κρητών. Ανάμεσα στους καλεσμένους και οι ηθοποιοί Μιχάλης Αεράκης και Δανάη Παππά. Τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, ενός μεγάλου μεγέθους αγροτικού, και χτυπά τρία σταθμευμένα Ι.Χ. και μία γκαραζόπορτα ενώ προσκρούει σε μια μάντρα. Ο ηθοποιός βγαίνει από το αυτοκίνητο και απομακρύνεται από το σημείο. Το μεσημέρι του Σαββάτου εμφανίζεται ζωντανά στην πρεμιέρα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και δίνει συνέντευξη στη Ναταλία Γερμανού.

Εμφάνιση στο τμήμα

Το απόγευμα της Κυριακής, 28 Σεπτεμβρίου, ο Β. Μπισμπίκης εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς. «Ξημερώματα Σαββάτου, περίπου 5:30 η ώρα, καθώς επέστρεφα σπίτι μου, έχασα τον έλεγχο του αυτοκινήτου μου, γλίστρησε και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και σε μαντρότοιχο. Κατέβηκα κάτω και διαπίστωσα ότι υπήρχαν υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα. Δεν υπήρχε κανένας στο σημείο και λόγω της ώρας άφησα ένα χαρτάκι με τα στοιχεία μου», δήλωσε στην κατάθεσή του ο ηθοποιός. Το πρωί της Δευτέρας ο Β. Μπισμπίκης εμφανίζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών όπου του ασκείται ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 του ΚΟΚ – εγκατάλειψη οχημάτων. Το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται για τις πράξεις αυτές είναι σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1.200 ευρώ, ενώ επιβάλλεται και η ποινή της αφαίρεσης του διπλώματος για τουλάχιστον έναν μήνα. Ακολούθως, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με τη δίκη του να παίρνει αναβολή για την προσεχή Τετάρτη. Σημειώνεται πως την περασμένη Πέμπτη, ο ηθοποιός επισκέφθηκε τους παθόντες, τους κέρασε γλυκά και τους διαβεβαίωσε πως θα αποκαταστήσει ο ίδιος όποιες ζημιές δεν καλύψουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.