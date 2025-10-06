Γιώργος Σαμπάνης: Έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Ιωάννα Σαρρή

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Σαμπάνης

Mπορεί «Προς το παρόν», όπως λέγεται το τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε, απλώς να απολαμβάνει τη σχέση του με την αγαπημένη του, Ιωάννα Σαρρή, o Γιώργος Σαμπάνης, όμως, ετοιμάζεται τον νέο χρόνο να περάσει στην επόμενη φάση της προσωπικής του ζωής. Ο γνωστός τραγουδιστής και συνθέτης και το όμορφο μοντέλο βρίσκονται σε τροχιά γάμου.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews, ο Γ. Σαμπάνης έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους στα Κύθηρα. Εκεί, στο νησί που λατρεύουν και σε μία από τις αγαπημένες τους παραλίες, παρέα με καλούς φίλους τους, ο Γιώργος ζήτησε από την Ιωάννα να περάσουν μαζί την υπόλοιπη ζωή τους.

Η ευφάνταστη πρόταση γάμου έγινε πάνω σε ένα sup με την Ιωάννα να αιφνιδιάζεται και να συγκινείται από την τρυφερή έκπληξη του συντρόφου της. Οι δυο τους σχεδιάζουν να ανεβούν τα σκαλιά της εκκλησίας μέσα στο καλοκαίρι του 2026.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου έδωσαν το «παρών» στον γάμο της αδερφής της Ιωάννας, Πέννυς Σαρρή, και χαμογελούσαν ευτυχισμένοι όταν τους εύχονταν «και στα δικά σας», μια ευχή που όπως όλα δείχνουν, σύντομα θα γίνει πραγματικότητα.

Εγιναν ζευγάρι την άνοιξη του 2022 και ήδη συγκατοικούν. Αν και είναι απολύτως σίγουροι για τη σχέση τους, επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας τις συχνές δημόσιες εμφανίσεις και τις κοινές αναρτήσεις στα social media. Ωστόσο, δεν κρύβονται. Μάλιστα στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Αν δεν έρθεις εσύ», που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, ο Γιώργος επέλεξε την Ιωάννα να πρωταγωνιστήσει μαζί του. «Δεν είναι κρυφό ότι θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα με τη σύντροφό μου», δήλωσε ο τραγουδιστής στις αρχές του καλοκαιριού, αποκαλύπτοντας ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην εκκλησία…

Παράλληλα, η δημιουργία για εκείνον δεν σταματά. Μόλις ετοιμάστηκε το νέο βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Προς το παρόν», που κυκλοφορεί από την Panik Records, ένα τραγούδι που παρουσιάζεται με δυναμική ενορχήστρωση και συνοδεύεται από μια συναρπαστική ταινία μικρού μήκους.

Επίσης ο Γ. Σαμπάνης μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία του στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, με την οποία ολοκληρώνει τη φετινή επιτυχημένη περιοδεία του. Τον χειμώνα για τέταρτη συνεχή χρονιά, θα εμφανίζεται στον «Βοτανικό», μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο.

