Θάνατος εγκύου στην Άρτα: Τα αναπάντητα ερωτήματα της τραγωδίας – Κλήθηκαν για κατάθεση οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου

Παρουσία του ιατροδικαστή, της αστυνομίας και των συγγενών πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (03/10) η εκταφή της άτυχης Σπυριδούλας, που έχασε την ζωή της μέσα στο νοσοκομείο της Άρτας, από αλλεργικό σοκ, μετά τη χορήγηση αντιβίωσης.

Η εκταφή της εγκύου που έχασε τη ζωή της από αναφυλαξία στο νοσοκομείο της Άρτας, διατάχθηκε έπειτα από εντολή εισαγγελέα, έπειτα από αίτημα της οικογένειας, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου της 28χρονης εγκύου. Η σορός της μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Κλινική Ιωαννίνων προκειμένου τη Δευτέρα ο Ιατροδικαστής να προχωρήσει στη διενέργεια νεκροτομής καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι συγγενείς ζητούν απαντήσεις για τον άδικο χαμό της νεαρής μητέρας:

1) Έγινε σωστά ο έλεγχος για αλλεργίες; Σύμφωνα με την δικηγόρο της οικογένειας, Σταματία Μάρκου η χορήγηση του αντιβιωτικού έγινε με τηλεφωνικές οδηγίες του γιατρού προς τον ειδικευόμενο. Η γυναίκα είχε λάβει το ίδιο φάρμακο πριν από λίγους μήνες χωρίς ωστόσο τότε να εμφανιστεί αλλεργική αντίδραση.

2) Υπήρξε καθυστέρηση στην αντίδραση του προσωπικού; Η οικογένεια της 28χρονης καταγγέλλει λάθη κατά την εισαγωγή και τη νοσηλεία της.

3) Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα για αναφυλακτικό σοκ;

4)Άλλο ένα ερώτημα που βασανίζει τους συγγενείς της Σπυριδούλας είναι το αν υπήρξε ιατρική αμέλεια ή ήταν απρόβλεπτη επιπλοκή;

5) Η απουσία ειδικευμένου γιατρού και η τηλεφωνική καθοδήγηση προκαλεί έντονο προβληματισμό για το αν υπήρξε και διαφωνία μεταξύ των γιατρών;

Η εισαγγελέας ζήτησε και τα δείγματα αίματος που ελήφθησαν από τηΝ Σπυριδούλα κατά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, για να διαπιστωθεί αν έχρηζε φαρμακευτικής αγωγής και ποιας.

Ωστόσο, η δικηγόρος της οικογένειας της Σπυριδούλας μιλά για «εγκληματικές παραλείψεις» από το προσωπικό του νοσοκομείου. Η Σταματία Μάρκου, δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης μιλώντας στην Αναστασία Γιάμαλη ανέφερε «έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας».

«Πληροφορήθηκα πριν από λίγο ότι ένα μέλος του ιατρικού προσωπικού έχει προβεί στον διορισμό τεχνικού συμβούλου, πριν ακόμα κληθεί για έγγραφες εξηγήσεις. Δεν σας κρύβω ότι μου προκάλεσε δυσάρεστη έκπληξη. Διότι με ποιον τρόπο ένιωσε ο ίδιος ότι έχει ευθύνη ή με ποιο τρόπο ο ίδιος αμφισβητεί την ορθότητα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας και θωρείσαι ότι χρήζει περαιτέρω επίβλεψης από έναν τεχνικό σύμβουλο η όλη διαδικασία;».

Ενώ η δικηγόρος αποκάλυψε: «Είχαμε μια ενημέρωση χθες το βράδυ, η οικογένεια, από κάποιο μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί στο ίδιο νοσοκομείο ότι τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας πετάχτηκαν την επόμενη μέρα. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Προφορικά η αξιότιμη κυρία εισαγγελέας έλαβε τη διαβεβαίωση ότι δεν έχουν καταστραφεί τα δείγματα, Επίσημη όμως ενημέρωση από τον κύριο διοικητή δεν έχει σταλεί ακόμα».

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στα αποτελέσματα της εκταφής, που αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του τραγικού θανάτου της 28χρονης Σπυριδούλας.

«Την κράτησα μέχρι που έφυγε στην αγκαλιά μου…»

Από την πλευρά του, ο σύζυγος της Σπυριδούλας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε πως «εγώ προσπαθούσα να την κρατήσω, να μην κλείσει τα μάτια της, και την κράτησα μέχρι που έφυγε στην αγκαλιά μου. Χάσανε πολύ χρόνο στην αρχή με την νοσηλεύτρια που καθόταν και κοιτούσε με την κοπέλα που ήταν από έξω. Δεν κάλεσε κατευθείαν τον γιατρό και ήρθε μέσα να δει τι γίνεται. Πρέπει να έμεινε πάνω από ώρα».

Σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό μέσο έχουν κληθεί να καταθέσουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου.