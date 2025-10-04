Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου – «Έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος»

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκταφής της σορού της άτυχης 28χρονης μητέρας και εγκύου στον 6ο μήνα, η οποία έχασε την ζωή της κατά τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο της Άρτας, όταν υπέστη αλλεργικό αναφυλακτικό σοκ από την αντιβίωση που της χορηγήθηκε.

Η σορός της μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Κλινική Ιωαννίνων προκειμένου τη Δευτέρα ο Ιατροδικαστής να προχωρήσει στη διενέργεια νεκροτομής καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο πόνος είναι ανείπωτος για την οικογένεια της 28χρονης αλλά και για τους συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς της που αδυνατούν να πιστέψουν πως έγινε αυτό το κακό.