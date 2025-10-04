Αθήνα: «Θα μιλήσω όταν πρέπει» λέει ο ο πρώην αστυνομικός και TikToker μετά την αποφυλάκισή του για ναρκωτικά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αθήνα: «Θα μιλήσω όταν πρέπει» λέει ο ο πρώην αστυνομικός και TikToker μετά την αποφυλάκισή του για ναρκωτικά

Ελεύθερος αφέθηκε την περασμένη Τρίτη (30/09) ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker, ο οποίος είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών, έπειτα από σχετική απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή του.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του πρώην αστυνομικού είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών, αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος καθώς και για τρία πλημμελήματα.

Ο πρώην αστυνομικός που παραιτήθηκε πριν από λίγο καιρό από την υπηρεσία του στην Άμεση Δράση, συνελήφθη από ομάδα των Αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ. στις 4 Αυγούστου. Οι αστυνομικοί είχαν ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του, προτού ο ίδιος φύγει από το Σώμα. Στο σπίτι του, σύμφωνα με την δικογραφία, βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης πάνω από 150 γραμμάρια, αναβολικά κ.ά.

Σήμερα, με νέα του ανάρτηση στο TikTok για την εξέλιξη της υπόθεσής του ανέφερε: «Σέβομαι την ελληνική Δικαιοσύνη και την ευχαριστώ για την απόφαση. Επειδή σέβομαι και την δικαστική διαδικασία, θα μιλήσω στα αρμόδια άτομα όταν πρέπει».

