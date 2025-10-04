Τηλεθέαση (3/10): Τα νούμερα στην prime time την Παρασκευή – Οι σειρές που ξεχώρισαν

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη την Παρασκευή (3/10).
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 19,9%
- MEGA – Η Γη της Ελιάς 15,6%
- ANT1 – The Road Show 9,8%
- MEGA – Παρά πέντε (Ε) 8,7%
- SKAI – Exathlon 8,3%
- STAR – GNTM 8,1%
- OPEN – Ξένη ταινία – Η συμμορία των έντεκα 4,8%
- ΑΝΤ1 – Γιατί ρε πατέρα; (Ε) 4,7%
Late Night
- MEGA – Μαύρα μεσάνυχτα (Ε) 12,2%
- MEGA – Πενήντα πενήντα 10,9%
- ALPHA – Άγιος έρωτας (E) 9,1%
- SKAI – Νόμος και τάξη 7,9%
- OPEN – Ξένη ταινία – Τελευταία αγάπη 6,5%
- ANT1 – Grand Hotel (Ε) 6,3%
- STAR – Ξένη ταινία – The beguiled 5%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 18,9%
- MEGA – Η Γη της Ελιάς 10,8%
- ANT1 – The Road Show 10,5%
- STAR – GNTM 10,4%
- MEGA – Παρά πέντε (Ε) 9,9%
- SKAI – Exathlon 5,9%
- ΑΝΤ1 – Γιατί ρε πατέρα; (Ε) 5,5%
- OPEN – Ξένη ταινία – Η συμμορία των έντεκα 4,3%
Late Night
- MEGA – Μαύρα μεσάνυχτα (Ε) 13,1%
- MEGA – Πενήντα πενήντα 9,8%
- SKAI – Νόμος και τάξη 7,8%
- ALPHA – Άγιος έρωτας (E) 6,5%
- ANT1 – Grand Hotel (Ε) 5,6%
- STAR – Ξένη ταινία – The beguiled 5,2%
- OPEN – Ξένη ταινία – Τελευταία αγάπη 3,9%