Τηλεθέαση (3/10): Τα νούμερα στην prime time την Παρασκευή – Οι σειρές που ξεχώρισαν

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη την Παρασκευή (3/10).

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 19,9%
  • MEGA – Η Γη της Ελιάς 15,6%
  • ANT1 – The Road Show 9,8%
  • MEGA – Παρά πέντε (Ε) 8,7%
  • SKAI – Exathlon 8,3%
  • STAR – GNTM 8,1%
  • OPEN – Ξένη ταινία – Η συμμορία των έντεκα 4,8%
  • ΑΝΤ1 – Γιατί ρε πατέρα; (Ε) 4,7%

Late Night 

  • MEGA – Μαύρα μεσάνυχτα (Ε) 12,2%
  • MEGA – Πενήντα πενήντα 10,9%
  • ALPHA – Άγιος έρωτας (E) 9,1%
  • SKAI – Νόμος και τάξη 7,9%
  • OPEN – Ξένη ταινία – Τελευταία αγάπη 6,5%
  • ANT1 – Grand Hotel (Ε) 6,3%
  • STAR – Ξένη ταινία – The beguiled 5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 18,9%
  • MEGA – Η Γη της Ελιάς 10,8%
  • ANT1 – The Road Show 10,5%
  • STAR – GNTM 10,4%
  • MEGA – Παρά πέντε (Ε) 9,9%
  • SKAI – Exathlon 5,9%
  • ΑΝΤ1 – Γιατί ρε πατέρα; (Ε) 5,5%
  • OPEN – Ξένη ταινία – Η συμμορία των έντεκα 4,3%

Late Night 

  • MEGA – Μαύρα μεσάνυχτα (Ε) 13,1%
  • MEGA – Πενήντα πενήντα 9,8%
  • SKAI – Νόμος και τάξη 7,8%
  • ALPHA – Άγιος έρωτας (E) 6,5%
  • ANT1 – Grand Hotel (Ε) 5,6%
  • STAR – Ξένη ταινία – The beguiled 5,2%
  • OPEN – Ξένη ταινία – Τελευταία αγάπη 3,9%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο πραγματικός λόγος της ιαπωνικής μακροζωίας δεν κρύβεται στη διατροφή – Ποια είναι τα μυστικά τους;

Μπορούμε να χάσουμε βάρος χωρίς άσκηση; Τι απαντούν οι ειδικοί

Νέες προσλήψεις σε δήμο: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Πολυκατοικίες: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι διαχειριστές, οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι

Πώς να καταγράψετε μια τηλεφωνική κλήση στο iPhone σας

Ο Εγκέλαδος του Κρόνου εκτοξεύει οργανικά μόρια που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη δημιουργία ζωής
περισσότερα
16:41 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Η ταινία – διαμάντι που βρίσκεται στο Ertflix και αξίζει να παρακολουθήσουν όλοι οι γονείς με τα παιδιά τους

Η αλήθεια είναι πως κάθε μήνα πολλοί από εμάς, δίνουμε αρκετά χρήματα σε πολύ γνωστές πλατφόρμ...
16:26 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Θύματα της δόξας του Jon Lindstrom – Μαζί Real taste & style

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Θύματα της δόξας του Jon Lindstrom – Μαζί Real taste &a...
15:13 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Τηλεθέαση (3/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Παρασκευή (3/10) για τις εκπομπές της ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης