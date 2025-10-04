Βελόπουλος: «Βυθίσατε το Πίρι Ρέις τώρα»

«Εάν υπήρχε σοβαρή κυβέρνηση δεν θα υπήρχε Πίρι Ρέις στο Αιγαίο. Επειδή, λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε σοβαρή αντιπολίτευση, εμείς λέμε αυτό που λέει η ίδια η ιστορία: Βυθίσατε το Πίρι Ρέις, τώρα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής, Κυριάκος Βελόπουλος.

«ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησαν για 70 χρόνια επικαλούνται συνεχώς την κυρία Κοβέσι για να αντιπαρατεθούν για το ποιος είναι λιγότερο διεφθαρμένος», δήλωσε ακόμη ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας: «Είναι όμως γνωστό ότι όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν είναι βουτηγμένα μέσα στη διαφθορά, γι’ αυτό και έκαναν την Ελλάδα να εξαρτάται από την Κοβέσι, γεγονός που γνωρίζουν άπαντες: Η Ελλάδα κατάντησε αφρικανικού τύπου κράτος και χώρα τύπου Κολομβίας, αλλά όχι ευρωπαϊκή».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, «όταν ζητάς από έναν τρίτο διαφάνεια και κυρίως πάταξη της διαφθοράς, σημαίνει ότι ή δεν μπορείς ή είσαι μέρος αυτού του διεφθαρμένου συστήματος επί 70 χρόνια».