Απάτη με «μαϊμού» υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ για δήθεν βλάβη – «Κατάλαβε ότι δεν τσίμπησα και είπε να κάτσω στον πίνακα για να με τινάξει το ρεύμα»

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά απόπειρας απάτης από επιτήδειους που παρουσιάζει ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ το τελευταίο διάστημα. Οι απατεώνες, επικοινωνούν τηλεφωνικά από άγνωστους αριθμούς κινητών και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες.

Μία περίπτωση απόπειρας απάτης, είναι αυτή που έστειλε αναγνώστρια του enikos.gr, όταν την Κυριακή, την κάλεσε ένας απατεώνας από αριθμό κινητού τηλεφώνου, και ενεργώντας υποτίθεται εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ, της είπε πως έχει πρόβλημα ο μετρητής λόγω των οπτικών ινών.

Υποψιασμένη η ίδια, συνέχισε την συζήτηση και ο δράστης της είπε να ανοίξει τον πίνακα και να δει εάν τα φωτάκια είναι κόκκινα. «Αφού είδε ότι δεν τσίμπησα, μου λέει κάτσε μπροστά στον πίνακα, να σε τινάξει το ρεύμα και το έκλεισε αμέσως».

 

