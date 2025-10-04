Γάζα: Η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ κερδίζει την υποστήριξη των σκληροπυρηνικών – Αυξάνονται οι ελπίδες για απελευθέρωση ομήρων

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, σκληροπυρηνικός σύμμαχος της Χαμάς που κρατεί επίσης ομήρους, εξέφρασε την στήριξή της στην απάντηση της τελευταίας στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα – μια κίνηση που θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την απελευθέρωση των Ισραηλινών που εξακολουθούν να κρατούνται από τις δύο αυτές οργανώσεις.

Η Χαμάς, η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση που ελέγχει τη Γάζα, αποδέχθηκε την Παρασκευή, ορισμένα σημαντικά σημεία του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου, περιλαμβανομένων του τερματισμού του πολέμου, της αποχώρησης του Ισραήλ και της απελευθέρωσης ισραηλινών ομήρων και φυλακισμένων Παλαιστινίων.

Η απάντηση της Χαμάς είχε ως αποτέλεσμα δηλώσεις αισιοδοξίας από παγκόσμιους ηγέτες που κάλεσαν σε άμεση παύση της πιο πολύνεκρης σύγκρουσης με συμμετοχή του Ισραήλ από τη δημιουργία του το 1948 και στην απελευθέρωση των Ισραηλινών που εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στον παλαιστινιακό θύλακα.

Περαιτέρω αύξηση των ελπίδων προκάλεσε η υποστηρικτική δήλωση του υποστηριζόμενου από το Ιράν Ισλαμικού Τζιχάντ, μιας οργάνωσης που είναι μικρότερη από τη Χαμάς, αλλά θεωρείται πιο σκληροπυρηνική.

«Η αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ αντιπροσωπεύει τη θέση των παρατάξεων της παλαιστινιακής αντίστασης και ο Ισλαμικός Τζιχάντ συμμετείχε υπεύθυνα στις διαβουλεύσεις που οδήγησαν στην απόφαση αυτή», ανακοίνωσε η οργάνωση.

Η στάση της Χαμάς και η υποστήριξή της από τον Ισλαμικό Τζιχάντ αναμένεται ότι θα τονώσει το ηθικό των κατοίκων της Γάζας, οι οποίοι τα δύο τελευταία χρόνια έχουν παρακολουθήσει να αποτυγχάνουν η μια προσπάθεια για εκεχειρία μετά την άλλη, σημειώνει το Reuters.

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει μια παλαιστινιακή διάσκεψη για το μέλλον της Γάζας

Tην ίδια ώρα υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η Αίγυπτος θα οργανώσει μια διάσκεψη με συμμετοχή των διαφόρων παλαιστινιακών παρατάξεων για να αποφασίσουν για το μέλλον της λωρίδας της Γάζας.

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει ένα «διαπαλαιστινιακό διάλογο για την παλαιστινιακή ενότητα και το μέλλον της Γάζας, περιλαμβανομένου του ζητήματος της διοίκησης της λωρίδας της Γάζας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματούχος αυτός, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Νεκροί παρά την έκκληση Τραμπ

Πάντως, το Ισραήλ έπληξε σήμερα τη Γάζα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μετά το κάλεσμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των βομβαρδισμών.

Από τα πυρά των Ισραηλινών σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανέφεραν τοπικές αρχές. Από ένα πλήγμα σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι σε ένα σπίτι στην πόλη της Γάζας, ενώ από ένα άλλο πλήγμα σκοτώθηκαν άλλοι δύο άνθρωποι στην Χαν Γιούνις, στο νότο, σύμφωνα με εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας, αλλά και με τις τοπικές αρχές.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ εξέδωσε μία προειδοποίηση σήμερα για τους κατοίκους της πόλης της Γάζας, αναφέροντας ότι παραμένει μία “επικίνδυνη” ζώνη μάχης. Παρότρυνε τους κατοίκους της πόλης σε μία ανάρτησή του στο Χ ν’ αποφύγουν να κινηθούν προς τα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας ή κοντά σε περιοχές, όπου διεξάγονται πολεμικές επιχειρήσεις.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έλαβαν εντολή να προετοιμαστούν για την πρώτη φάση του σχεδίου

Ο στρατός του Ισραήλ έχει λάβει εντολή να προετοιμαστεί για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ – την επιστροφή των ομήρων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) αναφέρει ότι η ασφάλεια των στρατευμάτων του στη Λωρίδα της Γάζας αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα» και ότι «όλες οι δυνάμεις των IDF» θα σταλούν στη Νότια Διοίκηση για την προστασία τους.

«Δεδομένης της επιχειρησιακής ευαισθησίας, όλα τα στρατεύματα πρέπει να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο εγρήγορσης και επαγρύπνησης», αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «ενδέχεται να υπάρξει ανάγκη για ταχεία αντίδραση ώστε να εξουδετερωθεί οποιαδήποτε απειλή».

Το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων προβλέπει ότι όλοι οι εναπομείναντες 48 όμηροι – από τους οποίους εκτιμάται ότι 20 παραμένουν ζωντανοί – θα απελευθερωθούν από τη Χαμάς εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα εγκριθεί η συμφωνία.

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρετίζει τις «θετικές δηλώσεις» της Χαμάς

Ο Χουσεΐν αλ-Σέιχ, αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, λέει ότι χαιρετίζει την «ανακοίνωση του τερματισμού του πολέμου από τον Τραμπ και τις θετικές δηλώσεις της Χαμάς».

Σε μια ανάρτηση στο X, λέει επίσης ότι η Παλαιστινιακή Αρχή είναι έτοιμη να εργαστεί για την κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, «την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας και τη μετάβαση σε ένα πολιτικό μονοπάτι βάσει της λύσης των δύο κρατών».