Γάζα: Ισραηλινά πλήγματα με 6 νεκρούς, παρά το κάλεσμα Τραμπ για τερματισμό των βομβαρδισμών

Γάζα: Αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ – Για 58 νεκρούς κάνουν λόγο οι Παλαιστίνιοι
Το Ισραήλ έπληξε σήμερα τη Γάζα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μετά το κάλεσμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των βομβαρδισμών.

Σύμφωνα με το Αμερικανό πρόεδρο, η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη, συμφωνώντας στην απελευθέρωση ομήρων και αποδεχομένη μερικούς άλλους όρους του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου.

Από τα πυρά των Ισραηλινών σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανέφεραν τοπικές αρχές, σύμφωνα με το Reuters.

Από ένα πλήγμα σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι σε ένα σπίτι στην πόλη της Γάζας, ενώ από ένα άλλο πλήγμα σκοτώθηκαν άλλοι δύο άνθρωποι στην Χαν Γιούνις, στο νότο, σύμφωνα με εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας, αλλά και με τις τοπικές αρχές.

Σημειώνεται ότι το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για μία “άμεση εφαρμογή” του πρώτου σταδίου του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, αναφορικά με την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, μετά από την απάντηση της Χαμάς.

Λίγο αργότερα, ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ έδωσε οδηγίες στις ένοπλες δυνάμεις για τη μείωση των επιθετικών ενεργειών τους στη Γάζα.

Η Τζιχάντ στηρίζει την απάντηση της Χαμάς

Το Παλαιστινιακό Κίνημα της Ισλαμικής Τζιχάντ, που είναι σύμμαχος της Χαμάς στηρίζει την απάντηση της ισλαμιστικής οργάνωσης στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, δηλώνοντας ότι αντιπροσωπεύει τη στάση της παλαιστινιακής αντίστασης.

Η αποδοχή του σχεδίου από την Ισλαμική Τζιχάντ θα μπορούσε να εξυπηρετήσει την απελευθέρωση ομήρων που κρατούν και οι δύο ένοπλες οργανώσεις στη Γάζα.

 

