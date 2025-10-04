Το γερμανικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές φοροαπαλλαγές

Ακούγεται απίστευτο, όμως όπως λέει και ο σοφός λαός, όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος. Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς φέρεται να είδε με ενδιαφέρον τα μέτρα για τις φοροαπαλλαγές ειδικά για τους νέους και το είπε στον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την διάρκεια της συνάντησης τους στην Κοπεγχάγη.

Αυτό αναφέρει η στήλη “Βηματοδότης”, σημειώνοντας ότι οι δύο άνδρες έμειναν περισσότερο στα της οικονομίας και της άμυνας, ενόψει και του τακτικού Συμβουλίου του Οκτωβρίου που θα έχει ως αντικείμενο να προετοιμάσει τον οδικό χάρτη για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας έως το 2030.