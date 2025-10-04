e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών έως τις 10 Οκτωβρίου

Το συνολικό ποσό των 64.500.000 ευρώ θα πληρώσουν από τη Δευτέρα, 6 έως τις 10 Οκτωβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 56.600 δικαιούχους, το πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου 13.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2) Και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει: