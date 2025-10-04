Ισραήλ: Επιβεβαίωσε την απέλαση στην Τουρκία 137 ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα
Φώτο: AP

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε σήμερα (04/10) την απέλαση στην Τουρκία 137 ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα, μετά την αναχαίτιση του στολίσκου την Τετάρτη.

«Άλλοι 137 προβοκάτορες του στολίσκου Χαμάς-Sumud απελάθηκαν σήμερα προς την Τουρκία», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του στο X.

«Το Ισραήλ επιδιώκει να επιταχύνει την απέλαση όλων των προβοκατόρων», προστίθεται στην ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι «ορισμένοι εξ αυτών εμποδίζουν εσκεμμένα τη νομική διαδικασία της απέλασης».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο πραγματικός λόγος της ιαπωνικής μακροζωίας δεν κρύβεται στη διατροφή – Ποια είναι τα μυστικά τους;

Μπορούμε να χάσουμε βάρος χωρίς άσκηση; Τι απαντούν οι ειδικοί

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο για fast track προσλήψεις: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν εργαζόμενοι και εργοδότες

Νέες προσλήψεις σε δήμο: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Πώς να καταγράψετε μια τηλεφωνική κλήση στο iPhone σας

Ο Εγκέλαδος του Κρόνου εκτοξεύει οργανικά μόρια που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη δημιουργία ζωής
περισσότερα
15:47 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ κερδίζει την υποστήριξη των σκληροπυρηνικών – Αυξάνονται οι ελπίδες για απελευθέρωση ομήρων

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, σκληροπυρηνικός σύμμαχος της Χαμάς που κρατεί επίσ...
14:16 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones σε επιβατικό τρένο, 30 τραυματίες – «Ήξεραν ότι χτυπούσαν αμάχους» λέει ο Ζελένσκι

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν επιβατικό τρένο και σιδηροδρομικό σταθμό στη βόρεια ου...
13:18 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Ασύλληπτη τραγωδία: Νεκρός 7χρονος σε αυτοκίνητο – Το κεφάλι του σφήνωσε στο παράθυρο, συνελήφθη η μητέρα του

Ένα αγοράκι 7 ετών έχασε τη ζωή του όταν το κεφάλι του σφήνωσε στο παράθυρο ενός αυτοκινήτου, ...
11:05 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Ισραηλινά πλήγματα με 6 νεκρούς, παρά το κάλεσμα Τραμπ για τερματισμό των βομβαρδισμών

Το Ισραήλ έπληξε σήμερα τη Γάζα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μετά το κάλεσμα του Αμερικανού π...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης