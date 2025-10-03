Θάνατος εγκύου στην Άρτα: Το πρωί του Σαββάτου η εκταφή της 28χρονης για νεκροψία-νεκροτομή – «Ζητάμε δικαιοσύνη για την Σπυριδούλα», λέει ο σύζυγος της

Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου της 28χρονης Σπυριδούλας στην Άρτα, που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών έκανε δεκτό το αίτημα της οικογένειας και διέταξε την εκταφή της γυναίκας, η οποία ήταν έγκυος, προκειμένου να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου της. Η διαδικασία της εκταφής έχει προγραμματιστεί για το πρωί του Σαββάτου (4/10), ώστε να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Παράλληλα, η Εισαγγελία ξεκίνησε κατεπείγουσα έρευνα για την υπόθεση, με στόχο να ρίξει φως στις συνθήκες που οδήγησαν στον τραγικό χαμό της νεαρής γυναίκας.

Ο σύζυγός της, εμφανώς συγκλονισμένος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, κατήγγειλε ότι υπάρχουν ευθύνες που βαραίνουν τους γιατρούς του νοσοκομείου. Η οικογένεια ζητά δικαίωση, ενώ οι εξελίξεις αναμένονται να είναι καταιγιστικές τις επόμενες ημέρες.

«Ζητάμε τη δικαίωση για τη Σπυριδούλα, για να μη βρεθεί κανένας άλλος στη θέση μας» ανέφερε. Θλίψη και αναπάντητα «γιατί» βασανίζουν τον σύζυγο της Σπυριδούλας, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις». «Κάποιος φταίει. Δεν γίνεται ένα κορίτσι 28 χρονών να φύγει από αλλεργία μέσα στο νοσοκομείο, με τη ΜΕΘ δίπλα», τόνισε.

Με εντολή της Εισαγγελέως, θα γίνει η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου, η οποία πέθανε από αλλεργικό σοκ μετά τη χορήγηση αντιβίωσης στο νοσοκομείο της Άρτας. Ο ιατρικός της φάκελος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Άρτας. Η οικογένεια καταγγέλλει λάθη που στέρησαν τη ζωή της Σπυριδούλας. «Ήταν παρούσα μια γιατρός, μια νοσοκόμα και μια μαία», είπε ο σύζυγός της.

«Εμένα εκείνη τη στιγμή μου φάνηκε αιώνας. Τη ρώτησα “τι νιώθεις;” και μου απάντησε “μουδιάζω”. Η νοσοκόμα ήταν 27 χρονών. Της είπα “τι κάνεις; κάνε κάτι”. Μου είπε “τι να κάνω;”. Της είπα “θα σου πω εγώ τι θα κάνεις, τρέξε φέρε έναν γιατρό, αν δεν ξέρεις τι να κάνεις”», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Εισαγγελία Άρτας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ η οικογένεια κατέθεσε μήνυση αποδίδοντας ευθύνες στους γιατρούς, για λάθη στη διαχείριση του περιστατικού και για την απουσία ειδικευόμενου γιατρού. «Έψαχναν για αδρεναλίνη… Εγώ ήμουν έξω από το δωμάτιο εκείνη τη στιγμή και τους έβλεπα να ψάχνουν αδρεναλίνη. Δεν ξέρω αν υπήρχε μέσα, πάντως έξω έψαχναν», ανέφερε ο σύζυγος.

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος όταν η γυναίκα του υπέστη το αλλεργικό σοκ. «Την πήγαν στο χειρουργείο, γιατί δεν υπήρχε ΜΕΘ. Έστησαν μία πρόχειρη ΜΕΘ, εκεί και… σκεφτείτε ότι μέχρι τις 7-8 το πρωί ήταν εκεί σίγουρα».

Η Σπυριδούλα, που ήταν έγκυος στον δεύτερο μήνα, είχε πάει λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο νοσοκομείο με κολπική αιμορραγία και δύο 24ωρα αργότερα έχασε τη ζωή της.

«Δεν ισχύουν αυτά που λέει ο σύζυγός της»

Ο θάνατος της εγκύου από αναφυλακτικό σοκ μέσα στο νοσοκομείο της Άρτας έχει σοκάρει το πανελλήνιο. Για πρώτη φορά η νοσηλεύτρια που της χορήγησε την αντιβίωση μίλησε στο Live News για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν εκείνο το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου στον θάλαμο της μαιευτικής κλινικής.

«Δεν με φώναξε ο σύζυγος για να πάω. Ήμουν ήδη μέσα στον θάλαμο μαζί με την γυναίκα, όταν τινάχτηκε από το κρεβάτι και μου είπε: ”Δεν νιώθω καλά”. Αμέσως έτρεξα πάνω της, την έπιασα και την ρώτησα: ”Κορίτσι μου τι έχεις; Τι νιώθεις; Σου έχει ξανασυμβεί;”. Η κοπέλα στην αρχή δεν μπορούσε να προσδιορίσει τι ακριβώς ένιωθε. Όταν έκανε τον εμετό, αμέσως άρχιζα να φωνάζω. Φώναζα: ”Γρήγορα γιατρός!”. Και ήρθαν άμεσα, πρώτα η ειδικευόμενη και στην συνέχεια φωνάξαμε τον εντατικολόγο και τον αναισθησιολόγο. Αυτά έγιναν μέσα σε πολύ λίγα λεπτά».

Η νοσηλεύτρια με 37 χρόνια προϋπηρεσίας επιμένει πως δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση και πως σε ελάχιστα λεπτά η ειδικευόμενη γιατρός, ο εντατικολόγος και ο αναισθησιολόγος ήταν πάνω από την ασθενή.

Από την στιγμή που έκανε τα πρώτα συμπτώματα στα πόσα λεπτά ειδοποιήθηκε ο εντατικολόγος; Στα 5-6 λεπτά; «Όχι πολύ νωρίτερα. Σας λέω όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τι πιστεύετε δηλαδή; Ότι θα έβλεπα την ασθενή σε αυτή την κατάσταση και θα έφευγα; Υπηρετώ αυτό το λειτούργημα 37 ολόκληρα χρόνια. Κι εμείς πονάμε γι’ αυτήν την απώλεια. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα.»

Ελάχιστα λεπτά μετά την χορήγηση της αντιβίωσης η 28χρονη άρχισε να μην αισθάνεται καλά. Είχε έντονη αδυναμία και αίσθηση καύσου. Έκανε εμετό και σύμφωνα με το νοσοκομείο, άμεσα επιλήφθηκαν οι γιατροί, οι οποίοι της χορήγησαν αδρεναλίνη, την διασωλήνωσαν και την μετέφεραν στην εντατική.

Η νοσηλεύτρια ανέφερε: «Ακούστηκε ότι είπα στον σύζυγο: ”Και τι θες να κάνω εγώ;”. Δεν ισχύει αυτό. Ο σύζυγος ειπώθηκε ότι έψαχνε για γιατρό εκείνη την ώρα. Εγώ του είπα: ”Εγώ είμαι νοσηλεύτρια”. Δεν του είπα ποτέ: ”Τι θες να κάνω;”. Ήμουν εκεί, μαζί με την κοπέλα. Την κρατούσα που έκανε εμετό. Εγώ κατανοώ τον πόνο της οικογένειας. Πονάει, έχει χάσει άνθρωπο, όμως όλοι τρέξαμε. Αμέσως ήρθαν οι γιατροί. Είμαστε κι εμείς όλοι συντετριμμένοι».

Ενώ σε άλλο σημείο η νοσηλεύτρια του νοσοκομείου της Άρτας ανέφερε: «Την ρωτήσαμε τρεις φορές αν έχει αλλεργία και μας είπε όχι. Την ρώτησα κι εγώ, και η ειδικευόμενη γιατρός και η μαία. Την ρωτήσαμε ξανά κι εκείνη την ώρα που άρχισαν τα πρώτα συμπτώματα: ”Είπες ότι δεν έχεις αλλεργίες. Ισχύει;”. Και μας απάντησε: ‘Όχι, δεν έχω αλλεργίες’».

Η δικηγόρος της οικογένειας επισημαίνει πως ο γιατρός της 28χρονης ήταν απών από όλη τη διαδικασία. Η εκπομπή του Mega επικοινώνησε με το περιβάλλον του γυναικολόγου – μαιευτήρα ο οποίος δίνει την δίκη του εκδοχή στα γεγονότα.

«Είναι ο ίδιος γυναικολόγος – μαιευτήρας που την ξεγέννησε στο πρώτο παιδί -ένα κοριτσάκι 2 ετών-. Ο ίδιος που την παρακολουθούσε και τον Ιούνιο όταν είχε την αποβολή. Όταν έμεινε ξανά έγκυος, η ίδια ζήτησε να την παρακολουθεί και σε αυτή την κύηση γιατί ένιωθε ασφάλεια μαζί του. Είχαν προγραμματίσει ένα ραντεβού την Τρίτη για να την εξετάσει και να δει πώς εξελίσσεται η εγκυμοσύνη ωστόσο την Κυριακή άρχισε να αισθάνεται έντονους πόνους και είχε μια μικρή αιμορραγία. Τηλεφώνησε στον γιατρό της και εκείνος της σύστησε να πάει στο νοσοκομείο όπως και έκανε», λέει το περιβάλλον του μαιευτήρα – γυναικολόγου.

Η 28χρονη πηγαίνει στα εξωτερικά ιατρεία της μαιευτικής κλινικής στις 23.20 το βράδυ της Κυριακής. Εντοπίζεται μία μικρή αιμορραγία και ο γυναικολόγος της τηλεφωνικά συστήνει να της χορηγηθεί συγκεκριμένη αντιβίωση.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Κατάλαβαν αμέσως ότι ήταν αναφυλακτικό σοκ. Μέσα σε λιγότερο από 1 λεπτό της χορηγήθηκε κορτιζόνη. Και εντός λίγων λεπτών είχε διασωληνωθεί και είχε μεταφερθεί στη μονάδα. Ο γιατρός όταν ενημερώθηκε για το επεισόδιο αμέσως έτρεξε στο νοσοκομείο. Το σπίτι του απέχει 5 λεπτά από το νοσοκομείο. Έμεινε πάνω από 15 ώρες μαζί με την οικογένεια προσπαθώντας να τους συμπαρασταθεί και να τους καθησυχάσει. Παράλληλα οι γιατροί στη ΜΕΘ ήταν πάνω από την ασθενή όπως και τρεις νοσηλεύτριες που πήγαν να συνδράμουν από άλλα τμήματα».

Τι λέει ο γυναικολόγος της 28χρονης εγκύου

Στην ίδια εκπομπή του Mega μίλησε ο γυναικολόγος της 28χρονης: «Με την εμφάνιση αλλεργικού σοκ στην έγκυο γυναίκα, υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής. Η ασθενής δεν έμεινε ούτε μία στιγμή χωρίς επίβλεψη. Χορηγήθηκε άμεσα κορτιζόνη ενδοφλεβίως και κλήθηκε σε συνδρομή ο εφημερεύων ιατρός της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, καθώς και ο εφημερεύων αναισθησιολόγος, οι οποίοι προσήλθαν ταχύτατα», είπε αρχικά.

Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Ακολούθησε προσπάθεια διασωλήνωσης και οξυγόνωσης, ενώ ταυτόχρονα άρχισε η διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Στη διαχείριση του περιστατικού συνέδραμε και νοσηλευτικό προσωπικό από τη ΜΕΘ και το Χειρουργείο, με εξειδικευμένη εμπειρία σε περιπτώσεις εντατικής θεραπείας. Η ασθενής αρχικά μεταφέρθηκε στο χώρο ανάνηψης του Χειρουργείου, όπου υπήρχε ο κατάλληλος εξοπλισμός για συνεχή παρακολούθηση και εντατική υποστήριξη. Το επόμενο πρωί εξασφαλίστηκε κλίνη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και η ασθενής μεταφέρθηκε εκεί για συνέχιση της παρακολούθησης και της θεραπείας της».