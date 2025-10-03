Γρηγόρης Καψάλης: Πέθανε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου σε ηλικία 96 ετών

Enikos Newsroom

κοινωνία

Γρηγόρης Καψάλης: Πέθανε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου σε ηλικία 96 ετών

Ο Γρηγόρης Καψάλης, ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές της παραδοσιακής μουσικής της Ηπείρου, πέθανε σε ηλικία 96 ετών, όπως έγινε γνωστό σήμερα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Γρηγόρης Καψάλης εισήχθη την Πέμπτη στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων με λοίμωξη του αναπνευστικού και λίγες ώρες αργότερα κατέληξε, αφήνοντας πίσω του μια παρακαταθήκη που σπάνια συναντά κανείς στη σύγχρονη μουσική παράδοση.

Ο Γρηγόρης Καψάλης γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου 1929 στον Ελαφότοπο Ζαγορίου, σε οικογένεια μουσικών. Ο παππούς, ο πατέρας και ο θείος του υπήρξαν παραδοσιακοί κλαρινίστες, κι έτσι από παιδί βρέθηκε να ανασαίνει μέσα στους ήχους της ζαγορίσιας μελωδίας. Στα χρόνια της Κατοχής άρχισε να δοκιμάζει τις πρώτες νότες, παίζοντας σε μικρά γλέντια στα χωριά. Η μαθητεία του συνεχίστηκε στο Αγρίνιο, όπου διδάχθηκε από τους μεγάλους μουσικούς του Ξηρομέρου και μπολιάστηκε με διαφορετικά ύφη που αργότερα τα έκανε δικά του.

Η μεγάλη στιγμή ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του ’60, όταν ανέλαβε το πρώτο κλαρίνο στο ιστορικό συγκρότημα «Τα Τακούτσια». Εκεί καθιέρωσε το ύφος του: βαθύς, δωρικός ήχος, σεβασμός στο βήμα του χορευτή, αποφυγή περιττών επιδείξεων. Για δεκαετίες συνόδευσε τα πανηγύρια των χωριών του Ζαγορίου και της Ηπείρου, ενώ ταξίδεψε στην Ευρώπη, στην Αμερική, στον Καναδά και στην Αυστραλία, για να παίξει για την ομογένεια που διψούσε να ακούσει τις μελωδίες της πατρίδας.

Η τέχνη του καταγράφηκε σε δίσκους, σε ζωντανές ηχογραφήσεις συλλόγων και σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά αρχεία. Ξεχωριστή στιγμή υπήρξε η συμμετοχή του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 1993, σε αφιέρωμα στους μεγάλους του κλαρίνου. Δεν ήταν όμως καλλιτέχνης των σκηνών, το μέτρο της μουσικής του βρισκόταν στην πλατεία, γύρω από τον κύκλο του χορού, εκεί όπου το κλαρίνο γινόταν προέκταση της φωνής του λαού.

Ο Καψάλης δίδαξε στο Μουσικό Γυμνάσιο Δολιανών και μετέδωσε σε δεκάδες νέους μουσικούς όχι μόνο την τεχνική αλλά και το ήθος του παραδοσιακού οργανοπαίχτη: πώς να ακούς τον πρωτοχορευτή, πώς να δίνεις ρυθμό στην παρέα, πώς να κρατάς το μέτρο. Με τον ίδιο σεβασμό τραγουδούσε μοιρολόγια και παραδοσιακά της τάβλας, εντάσσοντας τη φωνή του στο σύνολο. Συνεργάστηκε με σπουδαίους οργανοπαίχτες και τραγουδιστές, ανάμεσά τους τον Χρήστο Ζώτο και τον Γιάννη Παπακώστα, αφήνοντας κοινές ηχογραφήσεις που αποτελούν πια κομμάτι της ζωντανής μνήμης.

Παρέμεινε πιστός στην αυθεντικότητα της ζαγορίσιας μουσικής, απορρίπτοντας την ευκολία και τον εντυπωσιασμό του «νεοδημοτικού». Για εκείνον, το πανηγύρι δεν ήταν χώρος επίδειξης, αλλά τελετουργία που ένωνε την κοινότητα, με το κλαρίνο να συνοδεύει και να κατευθύνει τον χορό.

Ο Γρηγόρης Καψάλης φεύγει αφήνοντας πίσω του έναν πλούτο που δεν χωρά σε δίσκους και βιογραφικά: το ήθος του χορού, το μέτρο του γλεντιού, την αίσθηση ότι το κλαρίνο δεν είναι όργανο αλλά φωνή που συνεχίζει να μιλά σε κάθε εποχή. Ήταν ο τελευταίος κρίκος μιας γενιάς που στήριξε την παράδοση χωρίς να τη φυλακίσει στο παρελθόν, κάνοντάς την ζωντανή και παρούσα.

Λεπτομέρειες για την κηδεία του αναμένεται να γίνουν γνωστές τις επόμενες ώρες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς η ακαταστασία μπορεί να καταστρέψει τη σχέση σας – Τι δείχνει νέα μεγάλη έρευνα

Αντιγριπικός εμβολιασμός: Ποιες είναι οι συγκεκριμένες ενδείξεις ανά ηλικία για τα 6 εμβόλια γρίπης

Επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται η 5η και 6η δόση

Άμεση θεσμοθέτηση εθνικού τέλους για δέματα από τρίτες χώρες ζητούν οι επαγγελματίες

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Σπάνιο εντυπωσιακό «κόκκινο μανιταροειδές» υπερκυτταρικό νέφος μαγνήτισε τα βλέμματα στη βόρεια Κίνα
περισσότερα
22:13 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Αττική: Ενεργοποιήθηκαν οι πρώτες 41 κάμερες σε 17 δήμους – Σε ποια σημεία είναι τοποθετημένες, τι αλλάζει για τους οδηγούς

Η Αττική μπαίνει σε μια νέα εποχή στον τομέα της οδικής ασφάλειας, με την εγκατάσταση ενός εκτ...
21:57 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στα Τέμπη: Θυροκολλήθηκε η πρόσκληση εκταφής του γιού του Πάνου Ρούτσι

Η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, που έχασε το παιδί του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, Ζ...
21:33 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Δολοφονία Καρολάιν: Οι πρώτες εικόνες που αντίκρισαν οι αστυνομικοί όταν μπήκαν στη μεζονέτα στα Γλυκά Νερά – Συγκλονιστικό βίντεο

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την άγρια δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο σ...
21:18 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο από το επεισόδιο σε σχολείο – «Μας έκαναν επίθεση» λέει καθηγήτρια που τραυματίστηκε 

Βίντεο ντοκουμέντο από το επεισόδιο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Παρασκευής ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης