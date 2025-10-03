Δολοφονία Καρολάιν: Οι πρώτες εικόνες που αντίκρισαν οι αστυνομικοί όταν μπήκαν στη μεζονέτα στα Γλυκά Νερά – Συγκλονιστικό βίντεο

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την άγρια δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στα Γλυκά Νερά, ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο, που προκαλεί σοκ, βλέπει το φως της δημοσιότητας. Είναι η στιγμή που οι αστυνομικοί εντοπίζουν δολοφονημένη την 20χρονη Καρολάιν, τα ξημερώματα της 11ης Μαΐου 2021.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος και η Καρολάιν γνωρίστηκαν όταν εκείνη ήταν μόλις 16 ετών. Έζησαν έναν έντονο, θυελλώδη έρωτα, με συχνές σκηνές ζήλιας. Τον Μάιο του 2021, ο Αναγνωστόπουλος ισχυρίστηκε ότι ληστές εισέβαλαν στο σπίτι τους και δολοφόνησαν την σύζυγό του. Για δέκα ημέρες εμφανιζόταν στα ΜΜΕ με δάκρυα, παίζοντας θέατρο. Όμως, στη διάρκεια του μνημόσυνου της Καρολάιν συνελήφθη και ομολόγησε ότι ήταν ο ίδιος ο δράστης. Καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς ελαφρυντικά.

Η στιγμή που οι αστυνομικοί αντικρίζουν νεκρή την Καρολάιν

Το βίντεο ντοκουμέντο μετέδωσε το Mega. Είναι 6.15 το πρωί. Όταν οι αστυνομικοί μπαίνουν στη μεζονέτα, εντοπίζουν νεκρή την Καρολάιν στο κρεβάτι, τον σκύλο κρεμασμένο στη σκάλα και το σπίτι ανάστατο. Αποτυπώνεται το σκηνικό που είχε δημιουργήσει ο δράστης για να σκηνοθετήσει την δήθεν ληστεία.

Στο βίντεο ντοκουμέντο ξεχωρίζει το κουτί από την μονόπολη, που, σύμφωνα με τον συζυγοκτόνο, είχε τα χρήματα που δήθεν πήραν οι ληστές. Ήταν προσεκτικά τοποθετημένο στο πάτωμα. Αυτό δεν είχε περάσει απαρατήρητο. Όλα στο σπίτι ήταν άνω κάτω μετά την δολοφονία. Στην κρεβατοκάμαρα καλώδια, χαρτιά, στυλό και ένα σπασμένο συρτάρι στο πάτωμα δίπλα από την σορό της Καρολάιν. Οι αστυνομικοί αρχίζουν να κατεβαίνουν από την εσωτερική σκάλα και συνομιλούν για όσα έκανε ο δολοφόνος όταν τους αντίκρυσε και εκείνοι τον συνέβαλαν.

Οι αστυνομικοί είπαν «σε αυτό το δωμάτιο μπήκαμε να πάρει τα ρούχα του και να ντυθεί». Στα τελευταία σκαλιά είδαν σκοτωμένο τον σκύλο και κρεμασμένο. Επίσης, στο βίντεο διακρίνεται ο καναπές που δέχτηκε επίθεση η Καρολάιν.

Ο Αναγνωστόπουλος είχε ισχυριστεί ότι στο κουτί από τη μονόπολη υπήρχαν 9.500 ευρώ. Οι έμπειροι αστυνομικοί που έτρεχαν τις έρευνες όμως είδαν οτι οι κάρτες από το κουτί ήταν στην θέση τους και το κουτί έδειχνε να έχει τοποθετηθεί στο σημείο με προσοχή. Οι αντιφάσεις του, οι μαρτυρίες και τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί είχαν ως αποτέλεσμα να μην μείνει ατιμώρητος ο συζυγοκτόνος.

Ο διάλογος με την Άμεση Δράση

Μετά την δολοφονία ο δράστης έβαλε το βρέφος στο κρεβάτι του φόνου και τηλεφώνησε στην αστυνομία.

Άμεση Δράση

Πιλότος: Βοήθεια!

Παρακαλώ;

Πιλότος: Βοήθεια… (με λυγμούς) ..βοήθεια!

Από αυτό το σημείο και μετά η κάθε του κίνηση ήταν μελετημένη.

Πατέρας Καρολάιν: Μπορεί να περάσει το υπόλοιπο της ποινής του στη φυλακή σκεπτόμενος τρόπους να ξεφύγει

Ο πατέρας της Καρολάιν Ντέιβιντ Κραουτς σχολίασε εκτενώς την εξέλιξη της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως «Δεν με νοιάζει και πολύ τι κάνει ο Αναγνωστόπουλος. Μπορεί να περάσει το υπόλοιπο της ποινής του στη φυλακή σκεπτόμενος τρόπους να ξεφύγει. Το αποτέλεσμα όμως θα είναι πάντα το ίδιο. Δεν θα βγει από την φυλακή μέχρι να πλησιάζει τα 60 του. Δολοφόνησε την όμορφη κόρη μου ενώ κοιμόταν, μόνο και μόνο επειδή επρόκειτο να τον καταγγείλει για την πρόθεσή του να κάνει εμπόριο ναρκωτικών. Η μικρή μου εγγονή τα πάει πολύ καλά. Από πέρσι πηγαίνει σε ένα καλό ιδιωτικό σχολείο και το απολαμβάνει πολύ. Το χλωμό δέρμα της δεν σχολιάζεται στο σχολείο της, επειδή υπάρχουν πολλοί ξένοι εκεί. Ωστόσο, όταν κυκλοφορεί στην πόλη, όλοι την κοιτάζουν, επειδή είναι ψηλή, λεπτή και έχει ανοιχτόχρωμα καστανά μαλλιά. Είναι πολύ όμορφη και την αγαπώ πολύ. Όσο για τον Αναγνωστόπουλο είναι δικαίωμα κάθε καταδικασμένου εγκληματία στην Ελλάδα να υποβάλει αίτηση για αναθεώρηση της καταδίκης του από το Ανώτατο Δικαστήριο. Όχι της ποινής αλλά της ίδιας της καταδίκης. Πριν από αυτό όμως πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες στα κατώτερα δικαστήρια. Στην περίπτωση του Αναγνωστόπουλου, αυτό δεν έχει γίνει. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να κληθεί να εξετάσει τα πρακτικά της αρχικής δίκης, για τυχόν νομικά σφάλματα, εάν διαπιστωθούν τέτοια σφάλματα μπορούν να ακυρωθεί η καταδίκη και να διαταχθεί η επανάληψη της δίκης. Βέβαια αυτό είναι εξαιρετικά απίθανο καθώς ο εισαγγελέας σπάνια κάνει νομικά σφάλματα κατά την άσκηση δίωξης σε μια υπόθεση» καταλήγει.