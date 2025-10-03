Πάμελα Άντερσον: Τέλος τα ξανθά μαλλιά για την ηθοποιό – Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της

Enikos Newsroom

lifestyle

Πάμελα Άντερσον

Μια από τις πιο θρυλικές… ξανθιές του Χόλιγουντ, η Πάμελα Άντερσον, έκανε μια εμφάνιση που συζητήθηκε έντονα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Η ηθοποιός εμφανίστηκε με ατημέλητο χτένισμα που θύμιζε τη Μέριλιν Μονρόε και με νέο χρώμα μαλλιών, αφήνοντας το κλασικό ξανθό που τη χαρακτήριζε, υιοθετώντας μια… χαλκόξανθη απόχρωση.

Η αλλαγή αυτή εντυπωσίασε τους πάντες, ενώ για ακόμη μία φορά η Άντερσον επέλεξε να εμφανιστεί χωρίς μακιγιάζ, κάτι που πλέον αποτελεί σταθερή της επιλογή. Όπως έχει αναφέρει η ίδια, η στάση της απέναντι στην ομορφιά άλλαξε μετά τον θάνατο της μακιγιέζ της, Alexis Vogel, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2019, νικημένη από τον καρκίνο του μαστού.

«Η Alexis Vogel ήταν η καλύτερη. Και από τότε, απλά ένιωσα ότι, χωρίς αυτήν, είναι καλύτερα για μένα να μην φοράω μακιγιάζ», είχε πει η Άντερσον, εξηγώντας την απόφασή της να αποχαιρετήσει τα καλλυντικά.

Πάμελα Άντερσον

Πάμελα Άντερσον

Πάμελα Άντερσον

Πάμελα Άντερσον

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς η ακαταστασία μπορεί να καταστρέψει τη σχέση σας – Τι δείχνει νέα μεγάλη έρευνα

Αντιγριπικός εμβολιασμός: Ποιες είναι οι συγκεκριμένες ενδείξεις ανά ηλικία για τα 6 εμβόλια γρίπης

Επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται η 5η και 6η δόση

Άμεση θεσμοθέτηση εθνικού τέλους για δέματα από τρίτες χώρες ζητούν οι επαγγελματίες

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Σπάνιο εντυπωσιακό «κόκκινο μανιταροειδές» υπερκυτταρικό νέφος μαγνήτισε τα βλέμματα στη βόρεια Κίνα
περισσότερα
18:49 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Την περίοδο που έφυγε ο πατέρας μου από τη ζωή, ήμουν πολύ χάλια»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού «Δωσ’ μου λίγο οξυγόνο» ο Κωνσταντίνος ...
15:35 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Άννα Βίσση: Έτοιμη να σαρώσει και στη Γερμανία

Η Ελληνίδα σούπερ σταρ Άννα Βίσση θα εμφανιστεί ζωντανά τον Οκτώβριο σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρ...
15:17 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Άκης Σακελλαρίου: «Την περίοδο με το πρόβλημα υγείας μου, μου στάθηκε ο γιος μου σε οικονομικό επίπεδο»

Συνέντευξη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα έδωσε ο Άκης Σακελλαρίου, η οποία προβλήθηκε το πρω...
14:38 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Βάνα Μπάρμπα για την περιπέτεια της υγείας της: «Όταν κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να μιλήσω, αγάπησα πιο πολύ τον λόγο»

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές βίωσε η Βάνα Μπάρμπα τον Μάιο του 2025, καθώς η αγαπημένη ηθοποιός ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης