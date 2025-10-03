Πάμελα Άντερσον: Τέλος τα ξανθά μαλλιά για την ηθοποιό – Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της

Μια από τις πιο θρυλικές… ξανθιές του Χόλιγουντ, η Πάμελα Άντερσον, έκανε μια εμφάνιση που συζητήθηκε έντονα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Η ηθοποιός εμφανίστηκε με ατημέλητο χτένισμα που θύμιζε τη Μέριλιν Μονρόε και με νέο χρώμα μαλλιών, αφήνοντας το κλασικό ξανθό που τη χαρακτήριζε, υιοθετώντας μια… χαλκόξανθη απόχρωση.

Η αλλαγή αυτή εντυπωσίασε τους πάντες, ενώ για ακόμη μία φορά η Άντερσον επέλεξε να εμφανιστεί χωρίς μακιγιάζ, κάτι που πλέον αποτελεί σταθερή της επιλογή. Όπως έχει αναφέρει η ίδια, η στάση της απέναντι στην ομορφιά άλλαξε μετά τον θάνατο της μακιγιέζ της, Alexis Vogel, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2019, νικημένη από τον καρκίνο του μαστού.

«Η Alexis Vogel ήταν η καλύτερη. Και από τότε, απλά ένιωσα ότι, χωρίς αυτήν, είναι καλύτερα για μένα να μην φοράω μακιγιάζ», είχε πει η Άντερσον, εξηγώντας την απόφασή της να αποχαιρετήσει τα καλλυντικά.