Μαριάννα Τουμασάτου για «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: «Η Άννα προβάλλει την ανάγκη της για μητρότητα πάνω στην Μαγδαληνή»

Καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα και την Κατερίνα Καινούργιου ήταν σήμερα η Μαριάννα Τουμασάτου, η οποία υποδύεται την Άννα Σαραντάρη, θεία των 5 κοριτσιών, στη νέα μεγάλη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

Η ηρωίδα που υποδύεται η Μαριάννα Τουμασάτου, είναι αδερφή της Θεοδώρας και θεία της Μαγδαληνής, στην οποία βλέπει την κόρη που δεν κατάφερε να αποκτήσει ποτέ «Η Άννα, αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να προστατεύσει τη Μαγδαληνή, είναι μια γυναίκα που δεν έχει δικά της παιδιά και γι’αυτό το λόγο προβάλλει όλη την αφοσίωση και το αίσθημα της μητρότητας πάνω στην Μαγδαληνή. Την προστατεύει, την αγαπάει, την αντιμετωπίζει σα να είναι κόρη της και όταν άκουσε ότι η Μαγδαληνή ήθελε να σπουδάσει, άρπαξε την ευκαιρία για να ζήσει για λίγο την μητρότητα» είπε σχετικά με το ρόλο της η επιτυχημένη ηθοποιός.

Παντρεμένη με έναν Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία, τον Πέτρο Σαραντάρη, έχει ζήσει πολλά χρόνια στο Σικάγο, πριν επιστρέψει μαζί του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Πειραιά, αναζητώντας μια πιο ήρεμη και ασφαλή ζωή.

Ανήσυχη και υπερπροστατευτική, προσπαθεί διαρκώς να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ανιψιάς της και συγκρούεται με τον άντρα της, όταν καταλαβαίνει ότι προσπαθεί να την μπλέξει στα σκοτεινά του σχέδια: «Οι δραστηριότητες του ήρωα Πέτρου δεν είναι πάρα πολύ νόμιμες. Είμαστε στον Πειραιά, σε μια συνοικία του λιμανιού, που έχει την διακίνηση πολλών πραγμάτων και σε αυτή θέλει να μπει και ο Πέτρος. Οπότε θεωρεί ότι η Μαγδαληνή είναι ένα καλό χαρτί για να προσεγγίσει κάποιους αντιπάλους κι ελπίζει να την ερωτευτεί ο γιος του μεγαλύτερου αντιπάλου του. Η Άννα δεν το καταλαβαίνει στην αρχή, παρόλο που ξέρει ότι είναι λίγο λαμόγιο ο άντρας της αλλά και σε βάθος χρόνου, θα δούμε ότι κι ο Πέτρος δεν θέλει να την εκμεταλλευτεί. Είναι περισσότερο από αλλοφροσύνη παρά από δόλο οι ενέργειες του. Δεν είναι κακός χαρακτήρας, έχει αγάπη και για την γυναίκα του και για την ανιψιά του αλλά είναι λίγο απατεωνάκος» σημειώνει η Μαριάννα Τουμασάτου για τον χαρακτήρα του Πέτρου, τον οποίο υποδύεται ο Γιάννης Στεφόπουλος.

Η Ασημένια Βουλιώτη υποδύεται την Μαγδαληνή, την ανιψιά της Άννας, με την Μαριάννα Τουμασάτου να αποκαλύπτει για τον χαρακτήρα πως: «Η Μαγδαληνή είναι ένα πλάσμα που έρχεται από την επαρχία και μπαίνει στο “στόμα του λύκου”. Είναι ένα πλάσμα απονήρευτο, ευκολόπιστο χωρίς όμως να είναι χαζή, είναι αθώα. Είναι ένα αθώο πλάσμα που έχει έρθει από τον Όλυμπο και μπαίνει σε μια οικογένεια με γεράκια. Η αθωότητά της, της επιτρέπει να παραμένει σε ένα χώρο που η εντιμότητά της δεν θα το επέτρεπε».

Για τον ρόλο του Απόστολου Φατούρου, που ενσαρκώνει στην σειρά ο σύζυγός της, Αλέξανδρος Σταύρου, είπε δύο λόγια η ταλαντούχα ηθοποιός: «Ο Απόστολος είναι ένας ήρωας που έχει αγαπήσει βαθιά τη γυναίκα του. Πολλά πράγματα τα ορίζει εκείνος με βάση την παθολογική αγάπη που έχει για την Μελισσάνθη όμως κι εκείνη τον έχει αγαπήσει βαθιά, δεν τον κοροϊδεύει, τον ερωτεύεται. Και ο έρωτας δεν είναι κάτι που μπορείς να αντισταθείς, είναι θέμα χημείας, θέμα συναισθήματος».

Η Μαριάννα Τουμασάτου μίλησε ακόμα για το γάμο της, την κόρης της καθώς και την θεατρική παράσταση στην οποία θα πρωταγωνιστεί μαζί με τη Λένα Δροσάκη.

