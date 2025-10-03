Τραμπ: Την Κυριακή λήγει το τελεσίγραφο στην Χαμάς – «Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, θα ξεσπάσει όλη η κόλαση»

Με τον πιο αυστηρό τρόπο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπενθύμισε στην Χαμάς ότι πρέπει να δώσει μια απάντηση στο ειρηνευτικό του σχέδιο για εκεχειρία στην Γάζα και θα πρέπει να είναι θετική, «αλλιώς θα ξεσπάσει κόλαση».

Ο εκβιασμός της Χαμάς, η οποία ως τώρα δεν έχει απορρίψει το σχέδιο, έγινε με ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στην προσωπική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης το Truth Social.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου αναφέρει: «Η Χαμάς αποτελεί μια αδίστακτη και βίαιη απειλή, εδώ και πολλά χρόνια, στη Μέση Ανατολή! Έχουν σκοτώσει (και έχουν κάνει τις ζωές αφόρητα άθλιες), με αποκορύφωμα τη ΣΦΑΓΗ της 7ης Οκτωβρίου, στο Ισραήλ, μωρά, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους, και πολλούς νέους άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, που ετοιμάζονταν να γιορτάσουν τη μελλοντική τους ζωή μαζί.

Ως αντίποινα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στον πολιτισμό, περισσότεροι από 25.000 “στρατιώτες” της Χαμάς έχουν ήδη σκοτωθεί. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι περικυκλωμένοι και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ, περιμένοντας απλώς να δώσω το “Εμπρός”, για να σβήσουν γρήγορα οι ζωές τους. Όσο για τους υπόλοιπους, ξέρουμε πού και ποιοι είστε, και θα σας κυνηγήσουμε και θα σας σκοτώσουμε.

Ζητώ από όλους τους αθώους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν αμέσως αυτή την περιοχή του δυνητικά μελλοντικού θανάτου  (και να πάνε σε) ασφαλέστερα μέρη της Γάζας. Όλοι θα είναι καλά φροντισμένοι από εκείνους που περιμένουν να βοηθήσουν. Ευτυχώς όμως για τη Χαμάς, θα τους δοθεί μια τελευταία ευκαιρία! Μεγάλα, ισχυρά και πολύ πλούσια Έθνη της Μέσης Ανατολής και των γύρω περιοχών πέρα από αυτά, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, συμφώνησαν, με την υπογραφή του Ισραήλ, για ΕΙΡΗΝΗ, μετά από 3000 χρόνια, στη Μέση Ανατολή.

ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΑΡΙΖΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ! Οι λεπτομέρειες του εγγράφου είναι γνωστές στον ΚΟΣΜΟ, και είναι μια σπουδαία για ΟΛΟΥΣ! Θα έχουμε ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η βία και η αιματοχυσία θα σταματήσουν.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥΣ, ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ, ΤΩΡΑ! Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με τη Χαμάς μέχρι την Κυριακή το βράδυ στις 6 μ.μ., ώρα Ουάσιγκτον. Όλες οι χώρες έχουν υπογράψει!

Αν δεν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία της ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, θα ξεσπάσει όλη η ΚΟΛΑΣΗ, όπως κανείς δεν έχει ξαναδεί, εναντίον της Χαμάς.

ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑ Η ΤΟΝ  ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ DONALD J. TRUMP

 

