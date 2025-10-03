«Χρυσός» ο Νάσος Γκαβέλας στα 100μ. Τ11 και στο Νέο Δελχί – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Νάσος Γκαβέλας απέδειξε για ακόμη μια φορά πως είναι ασταμάτητος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα Τ11 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παραστίβου που διεξάγεται στο Νέο Δελχί. Με οδηγό τον Δημήτρη Χρυσάφη, ο 25χρονος πρωταθλητής τερμάτισε σε 10.96, χρόνο που πλησίασε το δικό του ρεκόρ αγώνων (10.93) από την προηγούμενη διοργάνωση στο Παρίσι το 2023.

Με αυτή τη νίκη, ο Γκαβέλας διατήρησε τον τίτλο που είχε κατακτήσει πριν δύο χρόνια στη γαλλική πρωτεύουσα, συνεχίζοντας μια εντυπωσιακή πορεία σε κορυφαία διεθνή ραντεβού. Ο Έλληνας παραολυμπιονίκης έχει ήδη στο ενεργητικό του δύο χρυσά μετάλλια από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, στο Τόκιο το 2021 και στο Παρίσι το 2024, ενώ έχει κατακτήσει και τα 100 μέτρα Τ12 στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του 2018 στο Βερολίνο και του 2019 στο Μπίντγκοτζ.

Στον τελικό του Νέου Δελχί, πίσω από τον Γκαβέλα τερμάτισε ο Ανανίας Σικόνγκ από τη Ναμίμπια με 11.00, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Κινέζος Ντι Ντονγκντόνγκ με 11.11. Τέταρτος ήταν ο Γερμανός Μαρσέλ Μπέτγκερ με 11.13.

Η επιτυχία αυτή χάρισε στην ελληνική αποστολή το πρώτο της χρυσό στη διοργάνωση, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό στα πέντε μετάλλια. Είχαν προηγηθεί το ασημένιο του Θανάση Κωνσταντινίδη στη σφαιροβολία F32 και τα χάλκινα του Αλέξανδρου Σκούρτη στα 400 μέτρα Τ38, του Κωνσταντίνου Τζούνη στη δισκοβολία F56 και της Λήδας Μανθοπούλου στα 100 μέτρα Τ38.

Στις υπόλοιπες ελληνικές παρουσίες της ημέρας, ο Κωνσταντίνος Καμάρας πήρε την 9η θέση στον τελικό του μήκους ανδρών Τ37 με άλμα στα 5,85 μέτρα, ενώ ο Γαβριήλ Αραμπατζής με χρόνο 4:11.75 εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό των 1.500 μέτρων Τ20, σημειώνοντας την 8η καλύτερη επίδοση.