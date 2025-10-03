Θρίλερ στην Πάρο: Νεκρός με 10 μαχαιριές εντοπίστηκε ο 40χρονος Αφγανός – Δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στο σπίτι

Αναστάτωση έχει επικρατήσει στη Νάουσα Πάρου, καθώς το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του ένας άνδρας περίπου 40 ετών, αφγανικής καταγωγής, με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

O άνδρας βρέθηκε νεκρός από τον εργοδότη του, ο οποίος ανησύχησε επειδή δεν είχε παρουσιαστεί στη δουλειά του. Ο 40χρονος, που εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, όπου διέμενε μόνος του. Έφερε περισσότερες από 10 μαχαιριές στον θώρακα, αλλά και στην κοιλιακή χώρα.

Η Αστυνομία που έφτασε στο σημείο ξεκίνησε αμέσως εντατικές έρευνες, συλλέγοντας στοιχεία για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες θανάτου του. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, τα οποία θα ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα ενημέρωσης δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στο σπίτι του θύματος. Ωστόσο, όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.