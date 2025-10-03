Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Είναι από τις πιο γνωστές

Enikos Newsroom

timeout

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Είναι από τις πιο γνωστές

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την λεωφόρο; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη πλατεία στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι;

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Είναι από τις πιο γνωστές

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές
  • Πλατεία Συντάγματος
  • Πλατεία Ομονοίας
  • Πλατεία Κλαυθμώνος

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στην φωτογραφία που έχει τραβηχτεί τον Αύγουστο του 1963 βλέπετε την πλατεία Συντάγματος.

Η πλατεία Συντάγματος αποτελεί σημείο αναφοράς της πρωτεύουσας και έλαβε το όνομά της από το Σύνταγμα το οποίο αναγκάστηκε να παραχωρήσει το 1843 ο βασιλιάς Όθωνας λόγω της επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Η ιστορία της πλατείας Συντάγματος ξεκινά το 1834. Μέχρι εκείνη την εποχή, η περιοχή βρισκόταν στις παρυφές της πόλης και ονομαζόταν Περιβολάκια ενώ το βόρειο μέρος, όπου συναντάται σήμερα το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και η Βουλή, θεωρούνταν εκτός ορίων πόλεως, καθώς το τείχος του Χασεκή χώριζε την περιοχή στα δύο. Στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η Βουλή υπήρχε η περίφημη πηγή της Μπουμπουνίστρας, η οποία πήγαζε από τους Αμπελόκηπους και πήρε το όνομά της από την ορμητικότητα και τον δυνατό θόρυβο που έκανε το νερό της.

Πολλά από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της κεντρικής Αθήνας βρίσκονται κοντά στην πλατεία Συντάγματος ενώ μία «ανάσα» μακριά της είναι οι γειτονιές της Πλάκας, του Μοναστηρακίου, του Κολωνακίου και του Ψυρρή. Παράλληλα, οι αρχαιολογικοί χώροι της Ακρόπολης, της Αρχαίας Αγοράς και της Βιβλιοθήκης του Αδριανού είναι πολύ κοντά. Στο νότιο τμήμα της πλατείας ξεκινά η οδός Ερμού η οποία αποτελεί τον πιο εμπορικό δρόμο της Αθήνας και έναν από τους πιο ακριβούς δρόμους στον κόσμο βάσει της αξίας των ακινήτων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8ο Επιστημονικό Συνέδριο για τη Μείωση της Βλάβης από το Κάπνισμα: Ομοφωνία στην αντιμετώπιση των συνεπειών ζητούν οι επιστ...

Έρχονται τα SMS για πρόληψη παχυσαρκίας ενηλίκων και νεφρική δυσλειτουργία-Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Κεραμέως: Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα τρέξει το νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης μητέρων με παιδιά έως 15 ετών

Αναπτυξιακός Νόμος: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις σε 3 καθεστώτα – Ποια αφορά

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

Αυτή η αθόρυβη λειτουργία του Android σαρώνει τις φωτογραφίες σας για «ευαίσθητο περιεχόμενο» – Πώς να την απενεργοποιήσετε
περισσότερα
16:01 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Τα 4 ζώδια που προσελκύουν αφθονία και τύχη στη διάρκεια του Οκτωβρίου – «Οι διελεύσεις του μήνα σας ευνοούν όσο δεν φαντάζεστε»

Τέσσερα ζώδια προσελκύουν σημαντική αφθονία και τύχη κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2025. Οι π...
10:15 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Το σύμπαν έχει ένα σημαντικό μήνυμα για 4 ζώδια – «Ήρθε η ώρα να συγχωρήσετε όσους σας πλήγωσαν και να προχωρήσετε μπροστά»

Στις 3 Οκτωβρίου 2025, το σύμπαν έχει ένα σημαντικό μήνυμα για τέσσερα ζώδια. Η αστρολογική εν...
09:02 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

H μητέρα του τσίμπησε την κοιλιά της συζύγου του και ρώτησε αν είναι έγκυος – «Την πέταξα έξω από το σπίτι»

Η ευγένεια στηρίζεται στους άγραφους κανόνες. Μια βασική αρχή της ευγένειας, μας λέει ότι ποτέ...
08:30 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Εύκολη συνταγή για κεφτεδάκια με σάλτσα από ντομάτες τσέρι στο air fryer – Ένα κλασικό ιταλικό πιάτο με ελληνικές «πινελιές»

Σε αυτό το εύκολο οικογενειακό γεύμα, τόσο οι κεφτέδες όσο και η σάλτσα φτιάχνονται στο air fr...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης