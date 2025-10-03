Κυρανάκης για Ρούτσι: Αυτονόητο δικαίωμά του να διερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυρανάκης

Τον σεβασμό του στον πόνο των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους στην τραγωδία των Τεμπών εξέφρασε o αναπληρωτής υπουργός Mεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος μιλώντας στο ΕΡΤnews για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει για 19η ημέρα την απεργία πείνας για να γίνει εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του αδικοχαμένου γιου του, τόνισε ότι «αν κάποιος θέλει να διερευνήσει περισσότερο τον θάνατο του παιδιού του, είναι αυτονόητο δικαίωμά του». «Για να υπάρξει κάθαρση θα πρέπει να ξεκινήσει η δίκη», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τον κ. Ρούτσι και το αίτημά του συμπλήρωσε: «Ένα νέο στοιχείο, το οποίο μπορεί να προκύψει από μια πραγματογνωμοσύνη, από εξετάσεις, από οτιδήποτε άλλο θεωρείς εσύ ότι προστατεύει τα δικαιώματά σου και την έρευνά που θέλεις να κάνεις για το παιδί σου που έχασες, μπορείς να το εισφέρεις κανονικά στη δίκη. Η Δικαιοσύνη σου δίνει αυτό το δικαίωμα».

Ωστόσο, ο κ. Κυρανάκης άφησε αιχμές, για πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης κάνοντας ειδική αναφορά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου κάνει πολιτική, είναι πολιτικός αρχηγός και προσπαθεί καθημερινά να αποκομίσει πολιτικά οφέλη από αυτή την υπόθεση. Θα κριθεί για την υποκριτική στάση της συνολικά. Εμένα με ενδιαφέρει ο πόνος των γονιών».

Παράλληλα, επισήμανε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η αποκατάσταση του αισθήματος δικαιοσύνης: «Συμφωνώ ότι χρειάζεται κάθαρση, χρειάζεται δικαίωση, χρειάζεται το αίσθημα της δικαιοσύνης. Να γνωρίζουν λοιπόν όσοι δεν το γνωρίζουν, ότι οποιοδήποτε νέο στοιχείο μπορούν να το εισφέρουν και στο ακροατήριο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8ο Επιστημονικό Συνέδριο για τη Μείωση της Βλάβης από το Κάπνισμα: Ομοφωνία στην αντιμετώπιση των συνεπειών ζητούν οι επιστ...

Έρχονται τα SMS για πρόληψη παχυσαρκίας ενηλίκων και νεφρική δυσλειτουργία-Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Κεραμέως: Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα τρέξει το νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης μητέρων με παιδιά έως 15 ετών

Αναπτυξιακός Νόμος: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις σε 3 καθεστώτα – Ποια αφορά

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

Αυτή η αθόρυβη λειτουργία του Android σαρώνει τις φωτογραφίες σας για «ευαίσθητο περιεχόμενο» – Πώς να την απενεργοποιήσετε
περισσότερα
18:07 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κ. Μυλωνάκης οδηγείται στην Εξεταστική όχι από επιλογή, αλλά επειδή δεν έχει άλλη διέξοδο

«Ο κ. Μυλωνάκης οδηγείται στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όχι από επιλογή, αλλά επειδή δεν έχε...
16:46 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Θάνος Πλεύρης: Το αίτημα του κ. Ρούτσι προφανώς ευσταθεί, αλλά την αξιολόγηση θα την κάνει η Δικαιοσύνη

Το αίτημα του κ. Πάνου Ρούτσι προφανώς ευσταθεί, αλλά την αξιολόγηση θα την κάνει η Δικαιοσύνη...
16:11 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Φάμελλος: «Η Νέα Δημοκρατία είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο»

Για «μια κυβέρνηση της διαφθοράς που πρέπει να φύγει το συντομότερο» έκανε λόγο ο πρόεδρος του...
15:40 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Ανδρουλάκης: «Είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα να εμποδίζεις την Δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς;»

Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης