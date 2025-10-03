Κυρανάκης για Ρούτσι: Αυτονόητο δικαίωμά του να διερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του

Τον σεβασμό του στον πόνο των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους στην τραγωδία των Τεμπών εξέφρασε o αναπληρωτής υπουργός Mεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος μιλώντας στο ΕΡΤnews για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει για 19η ημέρα την απεργία πείνας για να γίνει εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του αδικοχαμένου γιου του, τόνισε ότι «αν κάποιος θέλει να διερευνήσει περισσότερο τον θάνατο του παιδιού του, είναι αυτονόητο δικαίωμά του». «Για να υπάρξει κάθαρση θα πρέπει να ξεκινήσει η δίκη», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τον κ. Ρούτσι και το αίτημά του συμπλήρωσε: «Ένα νέο στοιχείο, το οποίο μπορεί να προκύψει από μια πραγματογνωμοσύνη, από εξετάσεις, από οτιδήποτε άλλο θεωρείς εσύ ότι προστατεύει τα δικαιώματά σου και την έρευνά που θέλεις να κάνεις για το παιδί σου που έχασες, μπορείς να το εισφέρεις κανονικά στη δίκη. Η Δικαιοσύνη σου δίνει αυτό το δικαίωμα».

Ωστόσο, ο κ. Κυρανάκης άφησε αιχμές, για πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης κάνοντας ειδική αναφορά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου κάνει πολιτική, είναι πολιτικός αρχηγός και προσπαθεί καθημερινά να αποκομίσει πολιτικά οφέλη από αυτή την υπόθεση. Θα κριθεί για την υποκριτική στάση της συνολικά. Εμένα με ενδιαφέρει ο πόνος των γονιών».

Παράλληλα, επισήμανε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η αποκατάσταση του αισθήματος δικαιοσύνης: «Συμφωνώ ότι χρειάζεται κάθαρση, χρειάζεται δικαίωση, χρειάζεται το αίσθημα της δικαιοσύνης. Να γνωρίζουν λοιπόν όσοι δεν το γνωρίζουν, ότι οποιοδήποτε νέο στοιχείο μπορούν να το εισφέρουν και στο ακροατήριο».