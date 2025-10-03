Νέες διευκρινίσεις για τη διάταξη της 13ωρης απασχόλησης που περιλαμβάνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έδωσε σήμερα η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως μιλώντας στον Realfm 97, 8 και στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.

«Όταν μιλά κανείς για 13ωρο αφήνει να εννοηθεί ότι όλοι θα δουλεύουμε κάθε μέρα του χρόνου 13 ώρες την ημέρα. Δεν είναι όμως έτσι διότι είναι μια ρύθμιση κατά εξαίρεση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει πάνω από 37 ημέρες τον χρόνο. Δηλαδή αναλογικά δεν μπορεί να γίνει πάνω από 3 ημέρες τον μήνα. Μπορεί όμως να γίνει μετά από συναίνεση. Ήδη μπορεί κανείς να δουλεύει σε 2 εργοδότες ή σε 3. Και αυτό που αλλάζει είναι ότι αντί να παίρνει κανείς το μηχανάκι του και να πηγαίνει στον δεύτερο εργοδότη και να πληρώνεται κανονικά και όχι ως υπερωρία. Γιατί η υπερωρία αμείβεται με +40%. Αυτό θα μπορεί να γίνεται εάν το επιθυμεί ο εργαζόμενος κατ’ εξαίρεση 37 ημέρες τον χρόνο να δουλεύει έως 13 ημέρες στον ίδιο εργοδότη» είπε.

Παράλληλα ξεκαθάρισε πως η ίδια αγορά εργασίας έχει αποδείξει πως ο εργοδότης δεν θα μπορεί να διώξει τον εργαζόμενο του εάν αυτός δεν επιθυμεί να εργαστεί 13 ώρες.

«Σήμερα που μιλάμε ο εργαζόμενος μπορεί να δουλέψει 12 ώρες στον ίδιο εργοδότη. Είναι ακριβώς το ίδιο πλαίσιο με αυτό του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, μπορεί να αρνηθεί ο εργαζόμενος. Δεν έχει καμία διαφορά ό,τι ισχύει σήμερα για την 12ωρη απασχόληση θα ισχύσει και για αυτό το νέο πλαίσιο. Αυτή η μια διάταξη είναι η μοναδική που έχει ακουστεί με τέτοια θέρμη στον δημόσιο διάλογο. Το μόνο που κάνει είναι πως δίνει μια επιπλέον δυνατότητα σε έναν εργαζόμενο συν 40% για κάτι που ήδη κάνουμε» τόνισε.

Βουλή: Πότε θα εισαχθεί προς συζήτηση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Επίσης γνωστοποίησε πως την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει προς συζήτηση στη Βουλή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. «Μεθαύριο… την επόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο εγώ θα ρωτήσω ευθέως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης:

Διαφωνούν με τη διάταξη που προβλέπει το νομοσχέδιο για 4ημερη εργασία όλο το χρόνο; Δεν έχω ακούσει τίποτα για αυτό . .

Διαφωνούν με το γεγονός ότι το νομοσχέδιο προβλέπει ότι περισσότερες γυναίκες θα μπορούν να πάρουν επίδομα κυοφορίας και λοχείας;

Διαφωνούν με το ότι καθιστούμε το επίδομα γονικής αδείας αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο;

Διαφωνούν με το ότι αυστηροποιούμε πάρα πολύ το πλαίσιο για την υγεία, την ασφάλεια και την εργασία;».

Εξήγησε ότι είναι προτεραιότητα η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία και απεύθυνε στην αντιπολίτευση τα εξής ερωτήματα:

θα καταψηφίσουν τη διάταξη που προβλέπει υποχρεωτική παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας;

Θα καταψηφίσουν την επέκταση της άδειας μητρότητας σε ανάδοχες μητέρες;

Θα καταψηφίσουν την μείωση απαγόρευσης αποδοχών σε έναν κλάδο που έχει εφαρμόσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας;

«Σας είπα 7 διατάξεις. Αυτές οι 7 διατάξεις είναι ενδεικτικές ρυθμίσεων πάρα πολύ υποστηρικτικών των εργαζομένων. Δεν ακούμε τίποτα για αυτές .Ελπίζω να μην ακούμε γιατί θα ψηφίσουν θετικά», είπε.

Αναφερόμενη στις αντιδράσεις που προκάλεσε πέρυσι για την 6ήμερη εργασία, είπε ότι το 0,1% των επιχειρήσεων έχει μπει σε αυτό το καθεστώς.

Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Επίσης μίλησε και για την ψηφιακή κάρτα εργασίας και αποκάλυψε ότι το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ καταγράφει ήδη αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες κατά 1,8 εκατομμύρια ώρες σε σχέση με πέρυσι.

Όπως επισήμανε η υπουργός «το νούμερο είναι δυσθεώρητο. Σας θυμίζω, ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα εργαλείο, το οποίο έρχεται και προστατεύει πρώτα απ’ όλα τον εργαζόμενο, καταγράφει πόσο χρόνο πραγματικά εργάζεται και διασφαλίζεται ότι αμείβεται για αυτόν τον χρόνο ενώ παράλληλα προστατεύει και τον υγιή ανταγωνισμό».

Ακούστε το ηχητικό εδώ: