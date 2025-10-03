Άγγελος Ποστέκογλου: Κάνει το χειρότερο ξεκίνημα προπονητή στη Νότιγχαμ Φόρεστ εδώ και 100 χρόνια

Άγγελος Ποστέκογλου με Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο Άγγελος Ποστέκογλου παρουσιάζει το χειρότερο ξεκίνημα που έκανε προπονητής στη Νότιγχαμ Φόρεστ εδώ και 100 χρόνια και οι φίλαθλοι χθες τις κερκίδες του σταδίου The City Ground μετά τον αγώνα με την Μίντιλαντ (2-3) του τραγουδούσαν: «Θα σε απολύσουν το πρωί».

Αυτό αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt, σημειώνοντας ότι ο 60χρονος -γεννημένος στην Αθήνα στις 27/8/1965 και μεγαλωμένος στην Αυστραλία από πέντε ετών-, Άγγελος Ποστέκογλου βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση μετά την ήττα από τους Δανούς στην 2η αγωνιστική της League phase του Europa League.

«Στην πραγματικότητα, κανένας προπονητής της Νότιγχαμ εδώ και 100 χρόνια δεν είχε χειρότερο ξεκίνημα μετά από έξι αγώνες από τον Ποστέκογλου, ο οποίος έχει μέσο όρο 0,33 πόντων ανά αγώνα. Ο Τζον Μπέινς δεν κέρδισε κανένα από τα πρώτα επτά παιχνίδια του ως προπονητής το 1925. Κάτι που ο Ποστέκογλου θα μπορούσε να αποτρέψει εναντίον της Νιούκαστλ την Κυριακή», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Στην Premier League μετά από έξι αγώνες, έχουν μόνο δύο βαθμούς, με τον Ποστέκογλου να βρίσκεται μόλις τέσσερις εβδομάδες στον πάγκο της, μετά την απόλυση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Η Νότιγχαμ έχει καταφέρει μόνο μία νίκη στην Premier League τη σεζόν 2025/26 και απέχει μόλις έναν βαθμό από μια θέση υποβιβασμού.

«Έχουν δικαίωμα στη γνώμη τους. Τίποτα δεν με εκπλήσσει στο ποδόσφαιρο», είπε ο προπονητής όταν ρωτήθηκε για την αντίδραση των οπαδών της Νότιγχαμ το βράδυ της Πέμπτης. «Πιστεύω ακράδαντα σε αυτό που κάνουμε. Νομίζω ότι δεν απέχουμε πολύ από το να αλλάξουμε την κατάσταση προς το καλύτερο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

