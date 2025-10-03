Έβρος: Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη των 13 Τούρκων – Τύπου «Glock» τα 147 όπλα που εντόπισε το ελληνικό FBI, εκτιμάται ότι θα κατέληγαν στους Daltons

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τους 13 Τούρκους που συνελήφθησαν στο Σουφλί Έβρου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, καθώς και για τα όπλα που εντοπίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν αντιληφθεί κάποιες κινήσεις, καθώς είχαν εντοπίσει πού βρίσκονταν τα όπλα και περίμεναν τους παραλήπτες, τους οποίους συνέλαβαν με περιπετειώδη τρόπο.

Τύπου «Glock» τα 147 όπλα που εντοπίστηκαν

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες, καθώς και διάφορα εξαρτήματα όπλων. Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζουν οι αστυνομικοί, είναι ότι τα όπλα θα κατέληγαν στα χέρια μελών συμμοριών και συγκεκριμένα των Daltons, που βρίσκονται και στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, κυρίως στην Ισπανία.

Μάλιστα, οι πληροφορίες του Alpha αναφέρουν ότι πρόκειται για όπλα τύπου «Glock», σαν και αυτά δηλαδή, τα οποία είχαν εντοπιστεί πριν από λίγο διάστημα στην Αθήνα.

Όσον αφορά τους συλληφθέντες, επτά άνδρες και έξι γυναίκες, παραμένουν στο Αστυνομικό Τμήμα Σουφλίου και σύμφωνα με πληροφορίες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα της Αλεξανδρούπολης.

Στο «μικροσκόπιο» τα κινητά των συλληφθέντων

Οι αστυνομικοί του λεγόμενου ελληνικού FBI, που κάνουν λόγο για μία ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, στην οποία εμπλέκονται άτομα που συνδέονται με την τουρκική μαφία, είχαν πληροφορίες ότι μία ομάδα Τούρκων θα έμπαινε στην ελληνική επικράτεια παράνομα, έχοντας στις αποσκευές τους βαρύ οπλισμό.

Εκτός από τα όπλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα κινητά των συλληφθέντων, τα οποία θα εξεταστούν εξονυχιστικά στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. Οι αξιωματικοί του FBI που χειρίζονται την υπόθεση ψάχνουν να βρουν για ποιον σκοπό θα χρησιμοποιούνταν τα όπλα, κάτι που εκτιμάται ότι θα φανεί μέσα από την ανάλυση των επικοινωνιών, καθώς και ποιοι είναι οι προμηθευτές τους.

Δείτε φωτογραφίες:

