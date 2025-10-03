Έβρος: Συνελήφθησαν 13 Τούρκοι στο Σουφλί – Είχαν στην κατοχή τους 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες

Στη σύλληψη 13 Τούρκων προχώρησαν αστυνομικοί στον Έβρο, ενώ εντοπίστηκαν εκατοντάδες πιστόλια. Συγκεκριμένα, οι Τούρκοι – επτά άνδρες και έξι γυναίκες- συνελήφθησαν στο Σουφλί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς και πλήθος διαφόρων εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων.

Οι αστυνομικοί του λεγόμενου ελληνικού FBI, που κάνουν λόγο για μία ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, στην οποία εμπλέκονται άτομα που συνδέονται με την τουρκική μαφία, είχαν πληροφορίες ότι μία ομάδα Τούρκων θα έμπαιναν στην ελληνική επικράτεια παράνομα, έχοντας στις αποσκευές τους βαρύ οπλισμό.

Εκτός από τα όπλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα κινητά των συλληφθέντων, τα οποία θα εξεταστούν εξονυχιστικά στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. Οι αξιωματικοί του FBI που χειρίζονται την υπόθεση αναζητούν τρία πράγματα: