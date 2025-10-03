Η Χαμάς παρέδωσε στους μεσολαβητές την απάντησή της στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera, επικαλούμενο μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.
Al Jazeera: Η Χαμάς παρέδωσε την απάντησή της στο σχέδιο Τραμπ για την Γάζα
