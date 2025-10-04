Έλενα Μαυρίδου: Η εξομολόγηση για το διαζύγιο – «Σαφέστατα παλεύουμε για το καλύτερο του παιδιού…»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμά-δες» ήταν το Σάββατο (4/10) η Έλενα Μαυρίδου. Η επιτυχημένη ηθοποιός και σκηνοθέτρια μίλησε για την 8 ετών κόρη της Νικολέττα, για την δύσκολη εγκυμοσύνη που είχε, καθώς και για το θέμα του διαζυγίου. Υπενθυμίζεται ότι η καλλιτέχνις υπήρξε παντρεμένη με τον Δημήτρη Λάλο, με τον οποίο έχουν αποκτήσει ένα παιδί.

Αναφερόμενη στην κόρη της, η Έλενα Μαυρίδου εξομολογήθηκε πως: «Η Νικολέττα ήρθε στη ζωή μου πριν από 8 χρόνια και την άλλαξε, τη φώτισε. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οτιδήποτε σκεφτόμουν πριν τη Νικολέττα για το ενδεχόμενο να έχω ένα παιδί, διαλύθηκε κατευθείαν και ήρθαν καινούργια πράγματα από αυτά που νόμιζα και πίστευα.

Αυτό που δεν μπορούσα να υποψιαστώ είναι αυτός ο ποταμός αγάπης που θα υπάρξει στη ζωή μου. Που αυτό αλλάζει τα πράγματα, αλλάζει τις σκέψεις, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσεις με έναν τρόπο που δεν μπορείς να προβλέψεις. Αυτό μου συνέβη εμένα».

Σχετικά με την εγκυμοσύνη της και το πρώτο διάστημα μετά τη γέννηση του παιδιού της, η καλλιτέχνις εξήγησε ότι: «Το πρώτο διάστημα ήταν ένας χαμός. Είχα βοήθεια. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είχα μία δύσκολη εγκυμοσύνη, είχα να αντιμετωπίσω και κάποια πράγματα ως προς το πώς θα επανέλθει η υγεία μου και θα είμαι καλά.

Οπότε το πρώτο διάστημα ήταν και πρακτικά δύσκολο. Πέρα από την ηθική και ψυχολογική στήριξη που χρειάζεται μία γυναίκα σίγουρα από την στιγμή που γεννάει, χρειαζόμουν και πρακτική βοήθεια για ένα διάστημα. Είχα κοντά την μητέρα μου, στην οποία οφείλω πάρα πολλά γιατί μέχρι και σήμερα με στηρίζει και με βοηθάει πάρα πολύ με τη Νικολέττα, είναι δίπλα μου».

«Ένα διαζύγιο είναι σκληρό πράγμα»

Σε ερώτηση που δέχτηκε για το θέμα του διαζυγίου, η Έλενα Μαυρίδου απάντησε: «Ένα διαζύγιο είναι κάτι δύσκολο, ακόμα και αν καταλήξει να είναι καλό διαζύγιο γιατί οι άνθρωποι έχουν την ωριμότητα να το διαχειριστούν και να ξεπεράσουν πράγματα για να είναι ενωμένοι και αγαπημένοι με κάποιο τρόπο. Στην αρχή ένα διαζύγιο είναι κάτι πολύ δύσκολο, δεν είναι αναίμακτο. Δεν είναι σαν τις ταινίες ένα διαζύγιο. Τα πράγματα θέλουν δουλειά για να μπορέσουν να φτάσουν σε έναν καλό δρόμο. Σίγουρα είναι ένα σκληρό πράγμα».

«Όταν οι άνθρωποι χωρίζουν, ακόμα και αν χωρίσουν αγαπημένοι, ακόμα και αν χωρίσουν δύσκολα, σκληρά, σε κάθε περίπτωση αποτελεί μία πολύ σοβαρή αλλαγή για ένα σπίτι και όταν ένα παιδί ενώνει δύο ανθρώπους, τους ενώνει μια ζωή με έναν τρόπο.

Θα τους ενώσει με αγάπη; Θα τους ενώσει με δυσκολία; Πώς θα συμβεί αυτό; Εξαρτάται από τον καθένα ξεχωριστά και από το γιατί πράγμα παλεύεις. Σαφέστατα παλεύουμε για το καλύτερο του παιδιού και αυτό πάντα είναι το μέσα πράγμα που πρέπει να δουλεύει. Είναι ο στόχος. Το πώς θα το πετύχεις αυτό όμως είναι μία πορεία που για το κάθε ζευγάρι είναι κάτι ξεχωριστό», πρόσθεσε.