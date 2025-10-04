Συγκινημένος ο Γιώργος Τσαλίκης: «Όταν ήρθαμε εδώ δεν είχαμε τίποτα…»

Μία διαφορετική και συγκινητική συνέντευξη έδωσε ο Γιώργος Τσαλίκης στην Ελένη Τσολάκη, για την εκπομπή της. Ο τραγουδιστής και η παρουσιάστρια πήγαν σε μία γειτονιά της Πετρούπολης, στην οποία βρίσκεται το πρώτο σπίτι που έμεινε ο επιτυχημένος ερμηνευτής, μαζί με την σύζυγό του, Δώρα Δημητροπούλου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γιώργος Τσαλίκης δεν έκρυψε και την συγκίνησή του, μιλώντας για το πρώτο σπίτι που είχε στεγάσει τα όνειρά τους με την Δώρα Δημητροπούλου.

Αρχικά, ο τραγουδιστής ανέφερε: «Συγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί όταν ήρθαμε εδώ δεν είχαμε τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Μπήκαμε σε ένα σπίτι που είχε τίποτα!

Πήραμε ένα στρώμα, έτσι ξεκινήσαμε. Πήραμε δυο πιάτα, δύο ποτήρια, πιρούνια και ένα στρώμα. Και λέμε “εδώ είμαστε, το σπίτι μας”. Να μην επιβαρύνουμε κανέναν. Εντωμεταξύ εγώ έχω αλλεργία στην σκόνη και έπειτα από 2-3 μέρες κάτι με πείραζε. Ήταν η σκόνη γιατί εγώ έφευγα από το στρώμα και ακούμπαγε η μούρη μου στο πάτωμα».

«Πέρασα πολλές δύσκολες στιγμές σε αυτό το σπίτι, ούτως ή άλλως ήμασταν μαθημένοι στα δύσκολα, πολύ. Δεν σκέφτηκα ποτέ να τα παρατήσω, ούτε μία στιγμή, και ούτε θα τα παρατήσω ποτέ στη ζωή μου. Όταν αδικούμαι στεναχωριέμαι και κλαίω, λίγο όμως. Δεν μου αρέσει το κλάμα πολύ, δεν μου πάει», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο ο Γιώργος Τσαλίκης.