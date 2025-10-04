Ο πιο γλυκός παππούς του TikTok: Είχε ραντεβού με την εγγονή του και η κίνησή του έκανε τους πάντες να «λιώσουν»

Οι παππούδες και οι γιαγιάδες συνήθως έχουν μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά των εγγονών τους. Ας μην ξεχάσουμε άλλωστε πως υπάρχει μία πολύ γνωστή ελληνική παροιμία, η οποία αναφέρει ότι: «Του παιδιού μου το παιδί, είναι 2 φορές παιδί μου». Ζωντανό παράδειγμα της συγκεκριμένης έκφρασης, φαίνεται πως είναι ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος πρόσφατα έγινε viral στο TikTok για τον πιο γλυκό λόγο.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Συχνά χρήστες του διαδικτύου ανεβάζουν στους λογαριασμούς τους στις πλατφόρμες, φωτογραφίες και βίντεο με τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, που κάνουν τον κόσμο να χαμογελάει και να συγκινείται.

Ένα τέτοιο βίντεο δημοσίευσε μία κοπέλα στο TikTok, πριν από λίγες ημέρες, το οποίο έχει γίνει ήδη viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Στην όμορφη ανάρτηση, η κοπέλα πάει να πάρει τον παππού της από το σπίτι του, καθώς είχαν κανονίσει να βγουν. Η γλυκιά εγγονή φτάνει 15 λεπτά νωρίτερα και με το κινητό της καταγράφει τον παππού της να κάθεται ήδη έξω από το σπίτι και να την περιμένει υπομονετικά.

Ο τρυφερός παππούς βλέποντας το αμάξι της εγγονής του την πλησιάζει εμφανώς χαρούμενος και της δίνει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο που είχε κόψει.

Το γεγονός πως ο ηλικιωμένος άνδρας είχε βγει νωρίτερα από το σπίτι του, περιμένοντας την κοπέλα, έχει συγκινήσει όσους έχουν δει το βίντεο, καθώς αυτή η κίνησή του δείχνει το πόσο ανυπομονούσε να περάσει χρόνο μαζί της.

«Ήρθα 15 λεπτά νωρίτερα για να πάω τον παππού μου για πρωινό, και εκείνος περίμενε ήδη έξω από την είσοδο», έχει γράψει στο βίντεό της η κοπέλα.