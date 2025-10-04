Ναταλία Γερμανού για Βασίλη Μπισμπίκη: «Αν είχε σκοτωθεί, πώς θα το είχαμε χειριστεί τις επόμενες μέρες;»

Τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (27/9) ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε ένα τροχαίο ατύχημα σε γειτονιά της Φιλοθέης, από το οποίο προκλήθηκαν φθορές σε σταθμευμένα οχήματα της περιοχής, σε μία μάντρα και σε μία γκαραζόπορτα. Την ίδια ημέρα το πρωί, και ενώ δεν είχε γίνει γνωστό το συμβάν, ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Σήμερα (4/10), στο «Καλύτερα δεν γίνεται» σχολίασαν το θέμα, με την παρουσιάστρια να ξεκαθαρίζει πως ούτε η ίδια ούτε οι συνεργάτες της, γνώριζαν τι είχε συμβεί την ημέρα της συνέντευξης. Ακόμα, η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε στα όσα ακούστηκαν αφού έγινε γνωστό το τροχαίο και αναρωτήθηκε: «Αν είχε σκοτωθεί ο Βασίλης πώς θα το είχαμε χειριστεί τις επόμενες μέρες;».

«Το προηγούμενο Σάββατο, στην πρεμιέρα μας φιλοξενήσαμε τον Βασίλη Μπισμπίκη. Έναν άνθρωπο τον οποίο γνωρίζω πολύ λίγο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά τον γνωρίζω πολύ καλά σε καλλιτεχνικό, όπως κι εσείς. Τα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου τα πληροφορήθηκα και εγώ και οι συνεργάτες μου το απόγευμα της Κυριακής μαζί με τους περισσότερους», εξήγησε στην αρχή η παρουσιάστρια.

Επιπλέον, η Ναταλία Γερμανού είπε ότι: «Συνέβησαν πάρα πολλά αυτή την εβδομάδα. Ακούστηκαν γνώμες σωστές, ψύχραιμες, αντικειμενικές και ακούστηκαν και κάποια πράγματα που κατά την προσωπική ταπεινή μου άποψη, ξέφυγαν του δικαίου.

Είναι ένα τροχαίο ατύχημα με θύματα αυτοκίνητα και μαντρότοιχο, ευτυχώς όχι ανθρώπους. Αλλά ξέρετε τι γίνεται; Ζούμε στη χώρα του αν. Είμαστε και εμείς μία χώρα του αν. Λένε “ναι αλλά αν υπήρχαν θύματα”. Ναι αλλά αν το θύμα ήταν ο Μπισμπίκης; Αν είχε σκοτωθεί ο Βασίλης πώς θα το είχαμε χειριστεί τις επόμενες μέρες; Λέω τώρα εγώ».

«Εν πάση περιπτώσει δεν θα σταθούμε τώρα σε αυτό, γιατί ευτυχώς ούτε θύματα θρηνήσαμε και ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέλαβε ως όφειλε όλες τις ευθύνες του απέναντι και στους ανθρώπους που έχουν χάσει ένα πολύτιμο κομμάτι των περιουσιακών τους στοιχείων, αλλά και την ευθύνη του απέναντι στην Δικαιοσύνη!», κατέληξε η παρουσιάστρια.