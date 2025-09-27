Ναταλία Γερμανού: Πρεμιέρα με το «Σαντρέ» της Άννας Βίσση – «Μας ταιριάζει το τραγούδι για έναρξη – Όντως αυτή η αγάπη είναι το καλύτερο»

Πρεμιέρα έκανε σήμερα η Ναταλία Γερμανού και το “Καλύτερα δε γίνεται”.

«Μας λείψατε πάρα πολύ» είπε η παρουσιάστρια και πιασμένη χέρι-χέρι με τα 3 μέλη της ομάδας της κάθισαν στο τραπέζι στο πλατό. Η είσοδός της έγινε με το τραγούδι της Άννας Βίσση “Σαντρέ” και όπως σχολίασε αυτό το τραγούδι μας ταιριάζει πολύ για την έναρξη.

«Όντως αυτή η αγάπη είναι το καλύτερο. 8η σεζόν παιδιά! Μας λείψατε, δεν φαντάζεστε πόσο πολύ. Ετοιμάζαμε την εκπομπή και δεν ξέραμε με ποιο θέμα και με ποιον καλεσμένο να φέρουμε» σχολίασε.

«Καλώς σας ξαναβρήκαμε. Καλή σεζόν με υγεία» ανέφερε η Ναταλία Γερμανού.