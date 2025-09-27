Ναταλία Γερμανού: Πρεμιέρα με το «Σαντρέ» της Άννας Βίσση – «Μας ταιριάζει το τραγούδι για έναρξη – Όντως αυτή η αγάπη είναι το καλύτερο»

Enikos Newsroom

Media

Καλύτερα δε γίνεται: Η Ναταλία Γερμανού

Πρεμιέρα έκανε σήμερα η Ναταλία Γερμανού και το “Καλύτερα δε γίνεται”. 

«Μας λείψατε πάρα πολύ» είπε η παρουσιάστρια και πιασμένη χέρι-χέρι με τα 3 μέλη της ομάδας της κάθισαν στο τραπέζι στο πλατό. Η είσοδός της έγινε με το τραγούδι της Άννας Βίσση “Σαντρέ” και όπως σχολίασε αυτό το τραγούδι μας ταιριάζει πολύ για την έναρξη.

«Όντως αυτή η αγάπη είναι το καλύτερο. 8η σεζόν παιδιά! Μας λείψατε, δεν φαντάζεστε πόσο πολύ. Ετοιμάζαμε την εκπομπή και δεν ξέραμε με ποιο θέμα και με ποιον καλεσμένο να φέρουμε» σχολίασε.

«Καλώς σας ξαναβρήκαμε. Καλή σεζόν με υγεία» ανέφερε η Ναταλία Γερμανού.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το τεστ με το άνοιγμα του βάζου και άλλες τρεις προκλήσεις που δείχνουν αν γερνάτε πρόωρα

Δυσκοιλιότητα και φούσκωμα: Ειδικός αποκαλύπτει 5 τρόπους για άμεση ανακούφιση

Η Realnews αυτής της Κυριακής (28/9/2025)

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων: Αρχίζουν οι αιτήσεις από Δευτέρα – Ποιοι έχουν δικαίωμα δανείου

Τεστ προσωπικότητας: Ποια είναι η αγαπημένη σας εποχή; Η απάντησή σας αποκαλύπτει πολλά για τον εαυτό σας

Τι σημαίνει η φράση «τρόπον τινά» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:08 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Η Realnews αυτής της Κυριακής (28/9/2025)

Με τίτλο: «Σιγή ασυρμάτου» Αθήνας – Άγκυρας, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή η Realnews. Η εφημερί...
13:36 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Γιατί ρε πατέρα: Η πρόβλεψη της Λίτσας Πατέρα και το νέο επεισόδιο της Δευτέρας

Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου “Γιατί ρε πατέρα” έρχεται τη Δευτέρα στις 22:30...
11:45 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Η γη της ελιάς: Ο Στέφανος είναι ο βιολογικός πατέρας της Μαλένας – Όλες οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια

Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», συνεχίζει να καθηλώνει το κοινό με ανατροπές, μυ...
11:28 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (26/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Παρασκευή (26/9) για τις εκπομπές της ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης