Καλύτερα δε γίνεται: Η Ναταλία Γερμανού επιστρέφει τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου

Ναταλία Γερμανού

Το αγαπημένο ραντεβού επιστρέφει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στις 13:50 και υπόσχεται να κάνει τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου, για μία ακόμη χρονιά, μοναδικά!

«Καλύτερα δε γίνεται» με οικοδέσποινα την Ναταλία Γερμανού, την παρουσιάστρια που ξέρει να συνδυάζει ποιότητα και ψυχαγωγία, αυθεντικότητα και τόλμη, πάντα με τη σωστή δόση ενημέρωσης και τον πιο ιδιαίτερο σχολιασμό της επικαιρότητας.

Με την προσωπικότητά της, την εμπειρία, το χιούμορ και τη ματιά που ξεχωρίζει, δημιουργεί ένα τηλεοπτικό σύμπαν που φέρει τη δική της αποκλειστική σφραγίδα.

Στο πλευρό της, η πιο δυνατή ομάδα συνεργατών: Παναγιώτης ΡαφαηλίδηςΆγγελος ΒουράκηςΕλιάνα Χρυσικοπούλου, με θεματολογία που πιάνει τον παλμό της εποχής.

Ο Γιάννης Κορδώνης με τη στήλη του Σχοινί – Κορδώνης προσεγγίζει την επικαιρότητα αλλιώς. 

Η πιο must παρέα του σαββατοκύριακου καλωσορίζει τον Βλάση Κωστούρο, ο οποίος φέρνει το δικό του outofthebox βλέμμα στις συνεντεύξεις.

Και την Αλεξάνδρα Αθανασίου στα διεθνή νέα, η οποία θα συμμετέχει και στο ενημερωτικό κομμάτι της εκπομπής.

Ο Χρήστος Κούτρας μας κρατά ενήμερους για όλα τα νέα της ελληνικής και διεθνούς showbiz!

Ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος καταθέτει την άποψή του για την ελληνική τηλεόραση.  

Ο Βασίλης Δρυμούσης στον ρόλο του αρχισυντάκτη οργανώνει, εμψυχώνει και φροντίζει ώστε να γίνονται όλα «καλύτερα».Το υπέροχο art gallery σκηνικό φέρει την υπογραφή της Μαίρης Σφυράκη.  

Στη σκηνοθεσία της εκπομπής ο Κώστας Γρηγοράκης.  

Πρεμιέρα: Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στις 13:50, στον Alpha.

 Δείτε το trailer εδώ: 

