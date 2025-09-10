Θεσσαλονίκη: Φωτογραφίες σοκ με τα τραύματα του 13χρονου που δέχτηκε επίθεση στις Συκιές – «Τον χτυπούσαν με σίδερα»

Θεσσαλονίκη: Φωτογραφίες σοκ με τα τραύματα του 13χρονου που δέχτηκε επίθεση στις Συκιές – «Τον χτυπούσαν με σίδερα»

Σοκ προκαλούν οι φωτογραφίες με τα τραύματα που φέρει ο 13χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από νεαρούς λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (9/9) στο πάρκο των Αγίων Θεοδώρων, στις Συκιές, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 13χρονος είχε πάει σε φίλους του στο πάρκο, κοντά στο οποίο μένει η γιαγιά του, όταν, σύμφωνα με τον πατέρα του, δέχθηκε άγρια επίθεση με σίδερα από κουκουλοφόρους.

«Οι δράστες της επίθεσης ήρθαν με μηχανάκια, σταμάτησαν και άρχισαν να τον χτυπούν το παιδί» δήλωσε ο πατέρας του 13χρονου στην ΕΡΤ.

«Είχαν σίδερα και κουκούλες. Δεν ξέρω τι έγινε, το παιδί είναι πολύ σοβαρά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς έγινε. Έγινε στις 12.15 το βράδυ. Επειδή η γυναίκα μου γέννησε και είχε προβλήματα και επειδή έχω τρία παιδιά, τον μεγάλο τον έστειλα στη γιαγιά του να τον κρατήσει μέχρι να γίνει καλά η μητέρα του και να αρχίσουν τα σχολεία. Τον στείλαμε για λίγες μέρες από το Φάληρο που μένουμε, στη Δελφών. Βγήκε μία βόλτα και έγινε αυτό το πράγμα», συνεχίζει ο πατέρα του αγοριού.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «χτυπούσαν και τα άλλα παιδιά, αλλά τα άλλα παιδιά ξέφυγαν, ο δικός μου δεν μπορούσε να τρέξει. Δεν τους κλέψανε γιατί ξεσηκώθηκαν και άλλα άτομα εκεί πέρα και αυτοί έφυγαν προς το αστυνομικό τμήμα. Του λείπει κομμάτι από το κεφάλι, δεν είναι μόνο ότι του άνοιξαν το κεφάλι. Δεν ξέρω αν είναι ανήλικοι ή ενήλικες».

Χαρακτηριστικό της αγριότητας της επίθεσης είναι το γεγονός ότι όλος ο προαύλιος χώρος γέμισε με αίματα. Οι γείτονες άκουσαν την φασαρία και κάλεσαν την αστυνομία, που έσπευσε στο σημείο. Μέχρι στιγμής, έχει συλληφθεί ένας 18χρονος.

Το αγόρι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» με τραύματα στο κεφάλι, την πλάτη και το δεξί του χέρι και θα υποβληθεί σε χειρουργείο, σύμφωνα με τους γιατρούς.

 

 

