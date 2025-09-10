Βίντεο: 67 κοντέινερ έπεσαν στη θάλασσα

Περισσότερα από 60 εμπορευματοκιβώτια ανατράπηκαν από ένα φορτηγό πλοίο το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι του Λονγκ Μπιτς, με αποτέλεσμα να πέσουν στη θάλασσα και να επιπλέουν στο νερό.

Τα εμπορευματοκιβώτια έπεσαν από ένα πλοίο με το όνομα Mississippi λίγο πριν τις 9 π.μ. και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του λιμένα του Λονγκ Μπιτς, Αρτ Μαροκίν.

Περίπου 67 κοντέινερ βρίσκονταν στο νερό, ανέφερε η Αμερικανική Ακτοφυλακή στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.