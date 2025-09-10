Βίντεο: 67 κοντέινερ έπεσαν στη θάλασσα

Κοντέινερ ανατρέπονται από φορτηγό πλοίο
Κοντέινερ ανατρέπονται από φορτηγό πλοίο στο λιμάνι του Λονγκ Μπιτς την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια. Φωτογραφία: Ακτοφυλακή των ΗΠΑ Νότια Καλιφόρνια

Περισσότερα από 60 εμπορευματοκιβώτια ανατράπηκαν από ένα φορτηγό πλοίο το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι του Λονγκ Μπιτς, με αποτέλεσμα να πέσουν στη θάλασσα και να επιπλέουν στο νερό.

Τα εμπορευματοκιβώτια έπεσαν από ένα πλοίο με το όνομα Mississippi λίγο πριν τις 9 π.μ. και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του λιμένα του Λονγκ Μπιτς, Αρτ Μαροκίν.

Περίπου 67 κοντέινερ βρίσκονταν στο νερό, ανέφερε η Αμερικανική Ακτοφυλακή στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. 

